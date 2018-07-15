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Соперников нет: Трамп объявил о неожиданном решении

5.3тЧитать новость на украинском

Президент США Дональд Трамп будет баллотироваться на второй срок в 2020 году.

О своем намерении он сообщил в интервью газете Mail on Sunday, пишет Reuters.

"Ну, я абсолютно намерен. Кажется, все хотят, чтобы я сделал это (баллотировался. – Ред.)" - заявил Трамп.

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По его словам, нет ни одного демократа, который мог бы его победить.

"Я никого не вижу. Я знаю их всех, и я никого не вижу", - подчеркнул он.

Напомним, ранее Трамп в разговорах с главой Европейского Совета Дональдом Туском не скрывал, что желание понять агрессию России у него сильнее, чем энтузиазм к Украине.

Персона
Дональд Трамп
Место
США
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Пигин Макс
Пигин Макс
Красава!!! Ну уж за второй-то срок, он точно развалит Америку. Всё-таки не зря мы его выбрали!
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