Соперников нет: Трамп объявил о неожиданном решении

Президент США Дональд Трамп будет баллотироваться на второй срок в 2020 году.

О своем намерении он сообщил в интервью газете Mail on Sunday, пишет Reuters.

"Ну, я абсолютно намерен. Кажется, все хотят, чтобы я сделал это (баллотировался. – Ред.)" - заявил Трамп.

По его словам, нет ни одного демократа, который мог бы его победить.

"Я никого не вижу. Я знаю их всех, и я никого не вижу", - подчеркнул он.

Напомним, ранее Трамп в разговорах с главой Европейского Совета Дональдом Туском не скрывал, что желание понять агрессию России у него сильнее, чем энтузиазм к Украине.