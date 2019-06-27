Сообщили о бомбе: в Лондоне экстренно сел самолет с пассажирами на борту

Самолет индийской авиакомпании Air India 27 июня совершил вынужденную посадку в лондонском аэропорту Станстед из-за сообщения о бомбе.
Рейс AI191 следовал по маршруту Мумбаи — Ньюарк, сообщает BBC.
По данным Flightradar, командир принял решение развернуться над Северной Ирландией и экстренно сесть.
flysfo.com
Позже в Twitter британского аэропорта заявили, лайнер из Индии произвел предупредительную посадку, бомбы на борту не нашли, сейчас все полосы открыты, воздушное движение нормализуется.
#UPDATE pic.twitter.com/gR7zYeS14K— London Stansted Airport (@STN_Airport) 27 июня 2019 г.
Как сообщал OBOZREVATEL, 27 июня в России в аэропорту города Нижнеангарск совершил аварийную посадку пассажирский самолет Ан-24. Лайнер выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся.
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