ГлавнаяНовости
МоваЯзык
ПолитикаЭкономика

/Новости мира

Сообщили о бомбе: в Лондоне экстренно сел самолет с пассажирами на борту

1.9тЧитать материал на украинском

Самолет индийской авиакомпании Air India 27 июня совершил вынужденную посадку в лондонском аэропорту Станстед из-за сообщения о бомбе.

Рейс AI191 следовал по маршруту Мумбаи — Ньюарк, сообщает BBC.

По данным Flightradar, командир принял решение развернуться над Северной Ирландией и экстренно сесть.

Сообщили о бомбе: в Лондоне экстренно сел самолет с пассажирами на борту

Сообщили о бомбе: в Лондоне экстренно сел самолет с пассажирами на борту

flysfo.com

Позже в Twitter британского аэропорта заявили, лайнер из Индии произвел предупредительную посадку, бомбы на борту не нашли, сейчас все полосы открыты, воздушное движение нормализуется.

Как сообщал OBOZREVATEL, 27 июня в России в аэропорту города Нижнеангарск совершил аварийную посадку пассажирский самолет Ан-24. Лайнер выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Место
Великобритания
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
3
0
Смешно
0
Интересно
4
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Павлов Дмитрий
Павлов Дмитрий
Путен, астанавись!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Маклауд Конрад
Маклауд Конрад
Заходи на стрим - https://is.gd/wHJsn9
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel