У Трампа признали связь между военной помощью Украине и делом Байдена

Посол США в ЕС Гордон Сондленд признался, что сказал одному из украинских чиновников, что предоставление военной помощи зависит от расследования Киевом дела против политического оппонента Дональда Трампа Джо Байдена.

Соответствующее заявление он сделал, давая показания по делу о возможном импичменте американского лидера, передает CNN.

Речь идет о разговоре с помощником президента Украины Андреем Ермаком, который состоялся 1 сентября в Варшаве.

Сондленд признал связь между военной помощью Украине и делом Байдена Еспресо

"Я вспомнил, как отдельно разговаривал с Ермаком. Я сказал, что возобновление помощи США, скорее всего, не произойдет, пока Украина не сделает публичное антикоррупционное заявление, которое мы обсуждали в течение многих недель", – сказал Сондленд.

Он добавил, что работал с личным адвокатом Трампа Руди Джулиани над тем, чтобы власти Украины сделали публичное объявление о расследовании против компании Burisma, которая связана с сыном Джо Байдена Хантером.

Отметим, показания Сондленда подтверждают слова демократов о том, что президент США заблокировал американскую военную помощь на $400 млн с целью вынудить Киев начать расследование о вмешательстве в выборы 2016 года и против бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Сондленд признал связь между военной помощью Украине и делом Байдена Новая газета

Как писал ранее OBOZREVATEL, Сондленд был одним "трех амиго", которые отвечали за политику США касательно Украины.

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