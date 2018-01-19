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"Сома на червячка ловит?" В сети высмеяли показушное купание Путина в проруби

3.1тЧитать новость на украинском

В сети высмеяли традиционное купание президента России Владимира Путин в проруби на праздник Крещения Господня.

Забавную тематическую карикатуру опубликовал российский художник Сергей Елкин на странице DW (на русском) в Facebook.

"Купание в крещенской проруби — на этот раз можно обойтись без амфор и других предметов антиквариата", — с сарказмом подписан шарж.

На нем российский президент изображен весьма несуразно позирующим в реке. Кроме него на рисунке также есть личный охранник политика, который по рации передает пожелания о необходимо антураже для купания Путина.

Карикатура на Путина
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Пользователи сети бурно отреагировали на смешную карикатуру и оставили под ней множество комментариев.

"Может, сома на червячка ловит?", "Вместо амфоры — щуку на блесну, ту, что ниже", "Где валенки?", "Его надо окунуть в кипящее молоко", "Не окунать, а бросить. Пусть варится", "А может, ему окунуться в кипящий котел, чтоб помолодел как в "Коньке-горбунке"?", " Щуку на червячка?", "Акулу, большую белую и голодную, очень надо", "Тошнит от плешивой крысы", "Слабовато. Пришло время ему уже ходить по воде!" — иронизируют люди.

Путин в проруби Путин в проруби Путин в проруби Путин в проруби Путин в проруби Путин в проруби Путин в проруби Путин в проруби Путин в проруби

Как сообщал "Обозреватель", в 2017 году на крещенское купание Путин пришел в тулупе и валенках, чем вызвал массу критики в свой адрес.

Читайте все новости по теме "Крещение" на Обозревателе.

Тема
Крещение
Персоны
Владимир ПутинСергей Елкин
Место
Россия
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