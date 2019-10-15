"Российский "Геббельс": в ЕС взбунтовались против топ-пропагандиста Путина

В Италии запустили электронную петицию с призывом не допустить получения гражданства пропагандистом России Владимиром Соловьевым, у которого уже есть вид на жительство в стране, и запретить ему въезд в Евросоюз.
Документ появился на сайте Change.org и обращен к местным властям провинции Комо, где у рупора Кремля есть недвижимость.
"Итальянцы! Не позволяйте российскому "Геббельсу" получить итальянское гражданство", – сказано в петиции.
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"Мы призываем итальянский народ отреагировать на тот факт, что один из "героев" режима Путина намерен получить итальянское гражданство. Этот человек своей агрессивной риторикой заставил многих молодых людей присоединиться в ряды частных военных армий и вести войну в таких странах, как Украина и Сирия", – написал автор.
В петиции указано, что на деньги, полученные от пропаганды, Соловьев приобрел две виллы у озера Комо и хочет там поселиться.
Поэтому, заверил автор петиции, Соловьева и других российских пропагандистов необходимо включить в "список Магнитского" и запретить въезд в ЕС.
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По состоянию на 15 октября, документ собрал уже более 84 тысяч подписей. Для того, чтобы петицию рассмотрели власти, необходимо в целом 150 тысяч.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Ранее Фонд борьбы с коррупцией Навального опубликовал документы, из которых следует, что Соловьев владеет виллой на озере Комо в Италии. Апартаменты были куплены в 2013 году за 1,021 млн евро. Навальный также выяснил, что в феврале 2018 года Соловьев купил себе автомобиль Maybach.
Комментируя эту новость, Соловьев заявил, что он много зарабатывает и имеет право на роскошную жизнь в Европе.
Также топ-пропагандист Кремля высказал недовольство высокими ценами на жилье в России и добавил, что в Италии недвижимость стоит гораздо дешевле.
Сообщалось, что Соловьев может потерять шикарную виллу в Италии на озере Комо в связи с проверками местной финансовой полиции.
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