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15 октября • обновлено в 18:34
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"Российский "Геббельс": в ЕС взбунтовались против топ-пропагандиста Путина

1.4т Читать материал на украинском

В Италии запустили электронную петицию с призывом не допустить получения гражданства пропагандистом России Владимиром Соловьевым, у которого уже есть вид на жительство в стране, и запретить ему въезд в Евросоюз.

Документ появился на сайте Change.org и обращен к местным властям провинции Комо, где у рупора Кремля есть недвижимость.

"Итальянцы! Не позволяйте российскому "Геббельсу" получить итальянское гражданство", – сказано в петиции.

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В ЕС взбунтовались против топ-пропагандиста Путина

В ЕС взбунтовались против топ-пропагандиста Путина

"Мы призываем итальянский народ отреагировать на тот факт, что один из "героев" режима Путина намерен получить итальянское гражданство. Этот человек своей агрессивной риторикой заставил многих молодых людей присоединиться в ряды частных военных армий и вести войну в таких странах, как Украина и Сирия", – написал автор.

В петиции указано, что на деньги, полученные от пропаганды, Соловьев приобрел две виллы у озера Комо и хочет там поселиться.

Поэтому, заверил автор петиции, Соловьева и других российских пропагандистов необходимо включить в "список Магнитского" и запретить въезд в ЕС.

"Российский "Геббельс": в ЕС взбунтовались против топ-пропагандиста Путина

Скриншот

По состоянию на 15 октября, документ собрал уже более 84 тысяч подписей. Для того, чтобы петицию рассмотрели власти, необходимо в целом 150 тысяч.

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Тема
российская пропаганда
Персона
Владимир Соловьев
Место
Италия
Теги
пропаганда Европейский Союз
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Кузьменко Никифор
Кузьменко Никифор
Самое смешное, что если смотреть список подписавших, то там одни марченКО, ельченКО, петренКО и захаренКО.
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Нуланд Печеньки
Нуланд Печеньки
От автора петиции салом несёт.
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Чейнж орг это частный ресурс. Порнхаб и то более авторитетный. Рагули, зря старались переводить на итальянский))
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