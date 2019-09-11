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11 сентября • обновлено в 11:13
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"На цепи в колонне пленных!" Соловьева взорвали слова Сенцова о приезде в Крым на танках

4.9т Читать материал на украинском

Топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев разразился возмущениями из-за обещания освобожденного украинского режиссера Олега Сенцова вернуться в Крым на танках.

Своими едкими комментариями по этому поводу он разразился в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Нет, если он хочет вернуться в Крым на танке, я думаю, что, конечно, это возможный вариант. Только не на танке, а за танком на цепи. Это вариант, если Украина дернется, и Сергей Кужугетович предпримет ответные шаги. И тогда действительно в колонне пленных может потянуться и на стройки Крыма", – язвительно огрызнулся Соловьев.

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Владимир Соловьев

Владимир Соловьев

Как сообщал OBOZREVATEL, заявление Сенцова о том, что он может вернуться в аннексированный Крым только "на танках", в целом вызвало бурную реакцию у оккупантов. Его с оскорблениями прокомментировали "первый вице-спикер крымского парламента" Ефим Фикс, член Совета Федерации от крымского региона Сергей Цеков, "спикер законодательного собрания" Севастополя Екатерина Алтабаева, депутат нелегитимной Госдумы Наталья Поклонская, российская пропагандистка Тина Канделаки и другие.

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Темы
российская пропаганда Аннексия Крыма
Персоны
Олег Сенцов Владимир Соловьев
Место
Россия
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Loskutov Виталий
Loskutov Виталий
Они уже на танках проходили Дебальцево и Иловайск. Походу, соскучились.
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Галушкин Петро
Галушкин Петро
А где взрыв?
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Не ну Сенцов мужик. А мужик если сказал то сделает, ведь так Олег?
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