"На цепи в колонне пленных!" Соловьева взорвали слова Сенцова о приезде в Крым на танках

Топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев разразился возмущениями из-за обещания освобожденного украинского режиссера Олега Сенцова вернуться в Крым на танках.

Своими едкими комментариями по этому поводу он разразился в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Нет, если он хочет вернуться в Крым на танке, я думаю, что, конечно, это возможный вариант. Только не на танке, а за танком на цепи. Это вариант, если Украина дернется, и Сергей Кужугетович предпримет ответные шаги. И тогда действительно в колонне пленных может потянуться и на стройки Крыма", – язвительно огрызнулся Соловьев.

Владимир Соловьев

Как сообщал OBOZREVATEL, заявление Сенцова о том, что он может вернуться в аннексированный Крым только "на танках", в целом вызвало бурную реакцию у оккупантов. Его с оскорблениями прокомментировали "первый вице-спикер крымского парламента" Ефим Фикс, член Совета Федерации от крымского региона Сергей Цеков, "спикер законодательного собрания" Севастополя Екатерина Алтабаева, депутат нелегитимной Госдумы Наталья Поклонская, российская пропагандистка Тина Канделаки и другие.

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