"Всю Левобережную!" Соловьев забредил покупкой Украины

Топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев оскандалился неадекватной идеей о покупке Россией всей территории Левобережной Украины.

Такой неудачной шуткой он решил отреагировать на новость о желании президента США Дональда Трампа приобрести датскую Гренландию. Язвительный спич рупор путинского режима озвучил на передаче "Вечер с Владимиром Соловьевым" телеканала "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Владимир Соловьев Скриншот видео

"Слушай, Зеленский, мы что-то подумали: ты знаешь, давай мы у тебя всю Левобережную купим? Ну, как Трамп с Гренландией! Давай купим! И Закарпатье! А если он скажет нет, тогда скажем: "Закарпатье ладно, не надо", – нагло высказался Соловьев о территориях чужого государства.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Соловьев оскандалился нелепым фейком о том, что Киев якобы изначально был польским городом. "Киев переходил из рук в руки! Напомню: Киев купили у поляков!" – соврал он.

Напомним, украинский пособник российской пропаганды Василий Вакаров заявил о необходимости автономии для Закарпатья и федерализации Украины. Его преступные призывы поддержал главный рупор Кремля Владимир Соловьев и заявил, что скоро судьба Донбасса якобы постигнет западные украинские регионы.

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