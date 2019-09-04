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4 сентября • обновлено в 05:45
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"Больным на голову надо курнуть?" Соловьев опозорился оскорблением людей с тяжелыми болезнями

1.4т Читать материал на украинском

Российский топ-пропагандист Владимир Соловьев бурно отреагировал на инициативу бывшей и. о. министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун по легализации медицинского канабиса. Комментируя ее, он цинично оскорбил людей, которым препарат нужен больше всего, – онкобольных и тех, кто борется с болевыми синдромами после ампутации конечностей.

Едкие неуместные шутки прозвучали из его уст в эфире передачи "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"То есть, она хотела, уходя, подсадить все-таки всю Украину на дурь? Тогда ее задача как американской гражданки была бы выполена?" – ехидно ухмыльнулся Соловьев.

Однако украинский гость эфира, одиозный Вячеслав Ковтун возразил ему, подчеркнув, что подобные препараты прежде всего необходимы тяжелобольным людям в медицинских целях, ведь они страдают от жутких болей.

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Владимир Соловьев

Владимир Соловьев

Скриншот видео

"Какие медицинские цели? Кто у вас в Украине так болен? У вас посмотришь – все такие больные, прям на голову. Вот им всем надо курнуть? Больные ваши на голову я не хочу, чтобы страдали. Просто их надо лечить", – цинично огрызнулся он на замечание оппонента.

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Тема
российская пропаганда
Персона
Владимир Соловьев
Место
Россия
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