Топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев перепостил на своей странице в Instagram нелепый вброс еще одного рупора Кремля Александра Сладкова о том, что полк "Азов" якобы бомбит мирное население Донбасса снарядами с символикой нацистов.

Этот фейк изначально появился на Telegram-канале "Сладков +", а затем был подхвачен одиозным российским телеведущим.

"Донбасс: перемирие летит под откос!!! Бои идут там, где давно уже было тихо. Убитые, раненые солдаты "ДНР". Только за этот день: четверо бойцов "ДНР" погибли, трое попали в плен (националисты "Азова", по данным военных, двоих уже убили, над одним издеваются и не передают в СБУ). И пятеро ранены", – говорится в лживом сообщении пособников оккупантов.

Владимир Соловьев Скриншот видео

Более того, на фото, которым поделились Сладков и Соловьев, изображен якобы самодельный снаряд, на котором карандашом нарисованы символы СС. "На фото – "подарок" жителям "ДНР" от украинского "Азова", – подписали ее неадекватные пропагандисты.

Как сообщал OBOZREVATEL:

в ночь на 29 августа "Азов" ликвидировал четырех оккупантов, взял в плен одного и захватил оружие и документы, доказывающие нарушение российскими наемниками Минских соглашений.

При этом террористы "ДНР" озвучили свою версию случившегося. По их словам, пленных и вовсе якобы трое. А потери убитыми они приуменьшили с четырех до одного человека.

Позже "Азов" показал фото пленного ефрейтора "ДНР" Попова. Он признался, что террористами командуют россияне и дал другие важные показания.

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