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"Подарок от "Азова": Соловьев опозорился нелепым фейком о "фашистах"

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Топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев перепостил на своей странице в Instagram нелепый вброс еще одного рупора Кремля Александра Сладкова о том, что полк "Азов" якобы бомбит мирное население Донбасса снарядами с символикой нацистов.

Этот фейк изначально появился на Telegram-канале "Сладков +", а затем был подхвачен одиозным российским телеведущим.

"Донбасс: перемирие летит под откос!!! Бои идут там, где давно уже было тихо. Убитые, раненые солдаты "ДНР". Только за этот день: четверо бойцов "ДНР" погибли, трое попали в плен (националисты "Азова", по данным военных, двоих уже убили, над одним издеваются и не передают в СБУ). И пятеро ранены", – говорится в лживом сообщении пособников оккупантов.

Владимир Соловьев

Владимир Соловьев

Скриншот видео

"Подарок от "Азова": Соловьев опозорился нелепым фейком о "фашистах"

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Более того, на фото, которым поделились Сладков и Соловьев, изображен якобы самодельный снаряд, на котором карандашом нарисованы символы СС. "На фото – "подарок" жителям "ДНР" от украинского "Азова", – подписали ее неадекватные пропагандисты.

​https://t.me/Sladkov_plus ДОНБАСС: ПЕРЕМИРИЕ ЛЕТИТ ПОД ОТКОС!!!!!!! БОИ ИДУТ ТАМ, ГДЕ ДАВНО УЖЕ БЫЛО ТИХО. Григоровка под обстрелом. Убитые, раненые солдаты ДНР. Стоявшая в первые недели перемирия тишина доказывает: ситуация в рядах ВСУ контролируется Киевом безупречно. И вот теперь, только за этот день: четверо бойцов ДНР погибли, трое попали в плен (националисты "Азова", по данным военных двоих уже убили, над одним издеваются и не передают в СБУ). И пятеро ранены. Таков приказ Киева? А почему нет? Активизация действий ВСУ под Тельманово. Да там же было тихо!!! Зачем?!?!? И вот еще: сейчас, на ночь, опять идет обстрел Зайцево. Горит дом. На фото - "подарок" жителям ДНР от украинского "Азова".

Публикация от Владимир Соловьев (@vrsoloviev)

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • в ночь на 29 августа "Азов" ликвидировал четырех оккупантов, взял в плен одного и захватил оружие и документы, доказывающие нарушение российскими наемниками Минских соглашений.

  • При этом террористы "ДНР" озвучили свою версию случившегося. По их словам, пленных и вовсе якобы трое. А потери убитыми они приуменьшили с четырех до одного человека.

  • Позже "Азов" показал фото пленного ефрейтора "ДНР" Попова. Он признался, что террористами командуют россияне и дал другие важные показания.

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Темы
российская пропаганда Война на Донбассе
Персона
Владимир Соловьев
Место
Россия
Тег
"Азов"
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Игорь Игорь
Игорь Игорь
Судя по фото, азовцы, по приколу, им в окоп туалетный ёршик кинули. А они его руками лапают, селфи делают и на всю расею показывают)))) В 40% скрепной, туалеты на улицах. Они там не все ершик видели. ))) ПцААны! Это расческа такая. Чешитесь на здоровье, теперь она ваша!
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Грищук Руслан
Грищук Руслан
Зараз кремлеботи з Лахти та Ольгіно в коментарях будуть верещати, що це "правда, распятий мальчік бил".
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Тарас Бор
Тарас Бор
Вове Соловьеву простительно.Он пропагандон и имеет за это деньги и весьма немалые.А вот обитатели лаптелэнда.Они что, бляяятьтьть,продолжают верить в эту куйню????!!!!!
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