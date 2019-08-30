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"Альтернативная Россия!" Соловьев объяснил помешательство на теме Украины

1.1т Читать материал на украинском

Топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев заявил, что в его программах не обсуждается почти ничего кроме проблем Украины, поскольку это якобы больше интересует россиян, чем собственные пенсии.

Кроме того, они смотрят на соседнее государство как на свою альтернативную историю, отметил рупор путинского режима в комментарии Telegram-каналу "Подъем".

"Смотрят Украину, потому что, во-первых, это альтернативная история России, затем потому что там живые настоящие эмоции. Я, например, умышленно делал много тем, когда мы пенсионную реформу обсуждали. Вот только цифры смотрения были очень невысокие, то есть людей эта тема не заинтересовала на уровне обсуждения. В жизни это одно, а вот смотреть и обсуждать это, не значит, что хочется", – сказал Соловьев.

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Владимир Соловьев

Владимир Соловьев

Скриншот видео

Пропагандист уточнил, что телеиндустрии приходится подстраиваться под особенности менталитета российской аудитории.

"Ну, и хочу напомнить, что еще Достоевский писал об особенности русского характера, о его вовлеченности в мировые события. Наш человек, в отличие от американского, гораздо больше экстраверт, чем интроверт, в политическом плане. Всегда традиционно волновало гораздо больше происходящее вокруг, чем происходящее внутри. Увы, но это некая данность", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Тема
российская пропаганда
Персона
Владимир Соловьев
Место
Россия
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Передоз Шароварный
Передоз Шароварный
Придурки , средняя пенсия в России 8000грн на ваши деньги , цены на продукты давно сравнялись ( +-20 и там и там) бензинв России почти в 2 раза дешевле (92й-42 рубля) ,жкх за 2х комнатную 2000 грн.
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CARGO 100
CARGO 100
У нас в России не такие смешные пенсии, чем события "жизни" на Украине, да и более стабильней, и гарантированней ...
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