"Альтернативная Россия!" Соловьев объяснил помешательство на теме Украины

Топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев заявил, что в его программах не обсуждается почти ничего кроме проблем Украины, поскольку это якобы больше интересует россиян, чем собственные пенсии.

Кроме того, они смотрят на соседнее государство как на свою альтернативную историю, отметил рупор путинского режима в комментарии Telegram-каналу "Подъем".

"Смотрят Украину, потому что, во-первых, это альтернативная история России, затем потому что там живые настоящие эмоции. Я, например, умышленно делал много тем, когда мы пенсионную реформу обсуждали. Вот только цифры смотрения были очень невысокие, то есть людей эта тема не заинтересовала на уровне обсуждения. В жизни это одно, а вот смотреть и обсуждать это, не значит, что хочется", – сказал Соловьев.

Владимир Соловьев Скриншот видео

Пропагандист уточнил, что телеиндустрии приходится подстраиваться под особенности менталитета российской аудитории.

"Ну, и хочу напомнить, что еще Достоевский писал об особенности русского характера, о его вовлеченности в мировые события. Наш человек, в отличие от американского, гораздо больше экстраверт, чем интроверт, в политическом плане. Всегда традиционно волновало гораздо больше происходящее вокруг, чем происходящее внутри. Увы, но это некая данность", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее Соловьев признался, что мечтает расширить границы террористических "Л/ДНР" и включить в их состав всю территорию свободной Украины. По его мнению, оккупанты должны господствовать аж до границы с непризнанным Приднестровьем.

Также пропагандист и гости его программы заявили, что Украина может лишиться всей территории, едко отметив, что границы Донбасса будут сдвинуты к реке Днестр.

Позже Соловьев вновь заговорил о том, что территории "Л/ДНР" должны распространиться от Киева до Приднестровья. Он допустил, что это приведет к Третьей мировой войне.

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