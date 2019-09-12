Главная Новости
12 сентября • обновлено в 06:29
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

В Одессе, Харькове, Ивано-Франковске: Соловьев нацелился на новые "ДНР" в Украине

4.3т Читать материал на украинском

Главный рупор путинского режима Владимир Соловьев разразился неадекватными угрозами о создании новых террористических "народных республик" на территории Украины.

Он озвучил их в эфире передачи "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" во время сепаратистского спича украинского пособника кремлевской пропаганды Александра Охрименко (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Так, подставной эксперт начал продвигать идею необходимости признания Россией "Л/ДНР" якобы ради спасения Украины от абхазского сценария.

"Было бы хорошо, чтобы Путин признал "ДНР" и "ЛНР" и включил в Евразийский союз. Абхазский вариант! Да, действительно, это решило бы массу экономических проблем. Я думаю, на каком-то этапе российская власть придет к этому и может заключить договор о дружбе, экономическом сотрудничестве и так дальше. Такое будет, но не завтра, не послезавтра, а через какое-то время", – высказался Охрименко.

Новости
"Куда надо долетает!" Соловьев пригрозил Украине ракетными обстрелами

Владимир Соловьев

Владимир Соловьев

Скриншот видео

Соловьев зацепился за последнюю фразу собеседника и начал сыпать своими угрозами о масштабной оккупации Украины российскими войсками.

"Вы имеете в виду, когда "Одесская народная республика", "Харьковская народная республика"? А "Русинская народная республика" может подняться? А вы в 2004 году могли себе представить, что будут "ДНР" и "ЛНР"? А в 2008? А в 2012? Тогда что же вы так быстро отказываетесь от "Ивано-Франковской народной республики", Харьковской народной республики", "Одесской народной республики"?" – язвительно сказал топ-пропагандист Кремля.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "российская пропаганда" на OBOZREVATEL.

Тема
российская пропаганда
Персоны
Владимир Соловьев Александр Охрименко
Место
Россия
Тег
ДНР
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
51
7
Смешно
2
Интересно
1
Печально
8
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Если козел Ленин подарил УССР Юго-Восток, то это не означает, что он стал окраинским и там должны править рагули.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
1 из 2 ответов | показать все
Ишевский Константин
Ишевский Константин
Гусенцова Галина, шароварники должны править в польских сортирах
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1

Блоги / мнения

ads pixel