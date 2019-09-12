В Одессе, Харькове, Ивано-Франковске: Соловьев нацелился на новые "ДНР" в Украине

Главный рупор путинского режима Владимир Соловьев разразился неадекватными угрозами о создании новых террористических "народных республик" на территории Украины.

Он озвучил их в эфире передачи "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" во время сепаратистского спича украинского пособника кремлевской пропаганды Александра Охрименко (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Так, подставной эксперт начал продвигать идею необходимости признания Россией "Л/ДНР" якобы ради спасения Украины от абхазского сценария.

"Было бы хорошо, чтобы Путин признал "ДНР" и "ЛНР" и включил в Евразийский союз. Абхазский вариант! Да, действительно, это решило бы массу экономических проблем. Я думаю, на каком-то этапе российская власть придет к этому и может заключить договор о дружбе, экономическом сотрудничестве и так дальше. Такое будет, но не завтра, не послезавтра, а через какое-то время", – высказался Охрименко.

Владимир Соловьев Скриншот видео

Соловьев зацепился за последнюю фразу собеседника и начал сыпать своими угрозами о масштабной оккупации Украины российскими войсками.

"Вы имеете в виду, когда "Одесская народная республика", "Харьковская народная республика"? А "Русинская народная республика" может подняться? А вы в 2004 году могли себе представить, что будут "ДНР" и "ЛНР"? А в 2008? А в 2012? Тогда что же вы так быстро отказываетесь от "Ивано-Франковской народной республики", Харьковской народной республики", "Одесской народной республики"?" – язвительно сказал топ-пропагандист Кремля.

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее российский пропагандист, член президиума Академии геополитических проблем Араик Степанян заявил, что Украина якобы подписала Минские соглашения из-за угрозы взятия Мариуполя, Одессы и Киева армией террористов "ДНР".

В свою очередь один из первых экс-главарей террористической "ДНР" Александр Бородай пригрозил Украине масштабным наступлением России и заявил, что все ее территории должны стать "русскими".

А еще один экс-главарь террористов Александр Казаков сказал, что если Украина и остальные постсоветские страны не поддержат концепцию "русского мира", им грозит полное поглощение Российской Федерацией.

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