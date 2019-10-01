"Солдаты уходят в небо": в Израиле показали уникальный памятник

Недалеко от Тель-Авива в Израиле воздвигнут памятник с названием "Солдаты уходят в небо" в память о 21 солдате и одном гражданском, которые погибли в результате страшного теракта.

Как сообщает Isralike.org, он случился 22 января 1995 года и стал первым двойным терактом в Израиле и одним из особо тяжёлых.

Когда солдаты возвращались на военные базы из дома и ожидали тремпов у перекрестка Бейт Лид, террорист-смертник зашел в гущу солдат и начал изображать резкое недомогание.

"Солдаты уходят в небо" Isralike.org

"После того, как несколько солдат склонились над ним, он привел в действие пояс-взрывчатку с 10-ю килограммами тротила", – сказано в материале.

Прохожие начали оказывать помощь потерпевшим, но в это время взорвался второй террорист. 22 человека (из них 21 солдат) были убиты и 66 ранены.

На следующий был обнаружен третий взрывпакет, предназначавшийся, как подозревают, для премьер-министра Ицхака Рабина и его окружения, которые должны были приехать на место теракта.

Через 11 лет, в 2006 году, в память о трагедии в полукилометре к востоку от перекрестка был воздвигнут памятник "Солдаты уходят в небо". Его создала художница по стеклу и керамике Сара Конфорти из Кфар Йона.

Как сообщал OBOZREVATEL, в городе Стаханов на подконтрольной "ЛНР" территории террористы установили памятник "жертвам украинской агрессии с 2014 года".

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