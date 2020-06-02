Сокращает риск на 80%: в Британии вычислили эффективное расстояние для социального дистанцирования

В Великобритании обнаружили, что увеличение социального дистанцирования до двух метров может снизить риск заражения COVID-19 на 80%.

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Как сообщает DailyMail, исследование было опубликовано в медицинском журнале The Lancet. В нем говорится, что метровая дистанция, которую рекомендует ВОЗ, не самый безопасный вариант. Например, если обязать людей находиться на расстоянии в 2 метра, то риск заражения упадет до 1,3%.

Министр жилищного строительства Великобритании Саймон Кларк заявил, что правительство намерено придерживаться именно правила двух метров, при смягчении карантинных мер.

"Это то, что обеспечит безопасность общественности, позволит поддерживать риск на управляемом уровне и позволит вернуть экономику в норму", – сказал он.

Однако оппоненты нынешней власти не согласны с таким решением. Они заявляют, что нет смысла отказываться от рекомендации ВОЗ или практики других стран (во Франции, например, соблюдают дистанцию в 1,5 м). Более того, правило двух метров не позволит открыть около 70% заведений, таких как пабы и рестораны.

В Британии вычислили эффективное расстояние для социального дистанцирования DailyMail

Председатель научного комитета Commons Грег Кларк уже написал письмо премьер-министру Борису Джонсону с призывом отказаться от такой идеи.

"Разница между 2 м и 1,5 м может показаться небольшой, но она решает судьбы людей, которые либо выйдут на работу, либо её потеряют", – заявил он.

Но Борис Джонсон поддерживает правило двух метров, обосновывая это тем, что во время пандемии необходимо соблюдать бдительность.

Как сообщал OBOZREVATEL, эксперты признали, что COVID-19 мог появиться в Великобритании еще в начале декабря – почти за два месяца до того, как был объявлен первый официальный случай заражения.