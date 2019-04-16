Собор Парижской Богоматери сгорел: опубликованы кадры изнутри

Очевидцы опубликовали в сети кадры, на которых запечатлены последствия пожара внутри собора Парижской Богоматери.

В частности, на опубликованной в Twitter видеозаписи видны дымящиеся обломки, предположительно, кровли собора.

Кроме того, репортер газеты Monde Рафаэль Бакке также опубликовала фотографии, на которых видны последствия пожара внутри собора, включая, крышу.

Twitter Рафаэля Бакке

Twitter Рафаэля Бакке

Как сообщал OBOZREVATEL, мир шокировало ужасающее ЧП в Нотр-Даме. Пользователи поделились своими переживаниями в сети.

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