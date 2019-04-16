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Собор Парижской Богоматери сгорел: опубликованы кадры изнутри

2.1тЧитать материал на украинском

Очевидцы опубликовали в сети кадры, на которых запечатлены последствия пожара внутри собора Парижской Богоматери.

В частности, на опубликованной в Twitter видеозаписи видны дымящиеся обломки, предположительно, кровли собора.

Кроме того, репортер газеты Monde Рафаэль Бакке также опубликовала фотографии, на которых видны последствия пожара внутри собора, включая, крышу.

Новости
"Утерян навсегда": появилось видео обрушения шпиля и крыши Собора Парижской Богоматери
Собор Парижской Богоматери сгорел: опубликованы кадры изнутри

Twitter Рафаэля Бакке

Собор Парижской Богоматери сгорел: опубликованы кадры изнутри

Twitter Рафаэля Бакке

Как сообщал OBOZREVATEL, мир шокировало ужасающее ЧП в Нотр-Даме. Пользователи поделились своими переживаниями в сети.

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Место
ФранцияПариж
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