''Собиратель русских земель'': названа ''задача-максимум'' Путина

Российская Федерация стремится разместить свои военные базы на территории Беларуси, что может стать плацдармом для аннексии ее территорий.

Такую точку зрения выразил в интервью для "Апостроф" белорусский политик, сопредседатель партии Белорусская Христианская Демократия Виталий Рамышевский. По его мнению, тесная "интеграция" двух стран обуславливается шатким положением российской экономики.

"Беларусь будут использовать для упрочнения образа Путина как "собирателя русских земель". Фактическая аннексия Беларуси закрепила бы за Путиным этот образ "собирателя"... Это огромный плюс для нынешней власти РФ... Их задача-максимум – аннексия Беларуси, задача-минимум — размещения на территории Беларуси российских военных баз", — предположил Рамышевский.

Владимир Путин и Александр Лукашенко kremlin.ru

Он отметил также, что президент Беларуси Александр Лукашенко отказывается от размещения баз РФ именно из-за "крымского" сценария.

Виталий Рамышевский Радио Свобода

"Всем понятно, что русские из этих баз уже не уйдут, как они не собирались уходить из Севастополя. Эти базы станут плацдармами для следующего этапа — аннексии Беларуси", — выразил точку зрения политик.

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