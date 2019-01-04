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''Собиратель русских земель'': названа ''задача-максимум'' Путина

3.1тЧитать материал на украинском

Российская Федерация стремится разместить свои военные базы на территории Беларуси, что может стать плацдармом для аннексии ее территорий.

Такую точку зрения выразил в интервью для "Апостроф" белорусский политик, сопредседатель партии Белорусская Христианская Демократия Виталий Рамышевский. По его мнению, тесная "интеграция" двух стран обуславливается шатким положением российской экономики.

"Беларусь будут использовать для упрочнения образа Путина как "собирателя русских земель". Фактическая аннексия Беларуси закрепила бы за Путиным этот образ "собирателя"... Это огромный плюс для нынешней власти РФ... Их задача-максимум – аннексия Беларуси, задача-минимум — размещения на территории Беларуси российских военных баз", — предположил Рамышевский.

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Владимир Путин и Александр Лукашенко

Владимир Путин и Александр Лукашенко

kremlin.ru

Он отметил также, что президент Беларуси Александр Лукашенко отказывается от размещения баз РФ именно из-за "крымского" сценария.

Виталий Рамышевский

Виталий Рамышевский

Радио Свобода

"Всем понятно, что русские из этих баз уже не уйдут, как они не собирались уходить из Севастополя. Эти базы станут плацдармами для следующего этапа — аннексии Беларуси", — выразил точку зрения политик.

Как писал OBOZREVATEL:

  • В декабре российский премьер-министр Дмитрий Медведев практически прямо заявил о возможности присоединения Беларуси к России, назвав это "более тесной интеграцией".

  • Лукашенко в ответ на это заявил, что шантажировать Беларусь, делая наглые заявления касательно "интеграции" государства, — бесполезно.

  • Несмотря на это, Путин одобрил военную доктрину Союзного государства, в которую входят РФ и Беларусь, чем фактически "присоединил" к России другую страну.

Персоны
Олександр ЛукашенкоВладимир Путин
Место
Беларусь
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Evlanov Sergey
Evlanov Sergey
России нужен наземный проход к Кенигсбергу.
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Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
ЗалуПуТН пупок надорвёт, а не земли русские соберёт!
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минин евген
минин евген
собиратель говна руцкаго.
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