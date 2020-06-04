Американка Ли Редмонд, которая обладала рекордом Гиннесса за самые длинные ногти в мире, попала в аварию и лишилась титула.

Как сообщает Mirror, Редмонд ехала на пассажирском сиденье автомобиля, когда тот попал в аварию. Они врезались в три других авто, а саму Редмонд выбросило на дорогу. Она рассказала изданию, что когда шок прошел, она обратила внимание на свои ногти и расплакалась, так как они были сломаны.

"Первое, что я заметила после аварии, был ноготь пальца, и я заплакала", – сказала она.

Длина её ногтей составляла 8,65 метров и благодаря им она была обладательницей рекорда Гиннесса. Редмонд собрала обломки ногтей с асфальта и теперь хранит их дома в пакете – она говорит, что будто потеряла в этой аварии часть себя.

Ли Редмонд REX

После этой аварии Ли Редмонд потеряла титул человека с самыми длинными ногтями в истории, а её место заняла Аянна Уильямс с ногтями длинной около 6 метров.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2009 году она уже попадала в аварию, где сломала ноготь, и все это время отращивала его заново.

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