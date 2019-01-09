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Собирает данные по Крыму: в акватории Черного моря заметили разведчика США

2.4тЧитать материал на украинском

Военный самолет Соединенных Штатов Америки Boeing RC-135V 9 января начал разведывательную миссию над аннексированным Крымом.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на платформу Liveuamap. Радиоэлектронная разведка США, по их словам, собирает данные о полуострове.

"Самолет RC135V Rivet Joint ВВС США PING41 6414841 в рамках разведывательной миссии в районе Черного моря, собирает информацию о ситуации в Крыму и на российском побережье", – сказано в сообщении.

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Собирает данные по Крыму: в акватории Черного моря заметили разведчика США

Liveuamap

Собирает данные по Крыму: в акватории Черного моря заметили разведчика США

Liveuamap

Boeing RC-135 – семейство крупных разведывательных самолетов, используемых ВВС США для сбора, обработки и передачи разведывательной информации. За основу самолета взято Boeing C-135 Stratolifter.

Boeing RC-135

Boeing RC-135

fas.org

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Соединенные Штаты вместе с союзниками 6 декабря провели внеплановый полет над Украиной в рамках Договора по открытому небу.

Место
Украина
Тег
Новости Крыма
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Не над а вблизи! Самолет не входил в воздушное пространство России над Крымом!
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Polyak Mihail
Polyak Mihail
Carpenter Oleg, Не говори гоп ,пока не перепрыгнешь.
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Carpenter Oleg, ну да! Который год как рашкавсе!
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