Видео с говорящей собакой взорвало сеть: зоопсихолог пояснила феномен

Логопед из США Кристина Хангер научила свою собаку Стеллу общаться с людьми с помощью кнопок со словами.

Как утверждает хозяйка, животное смогло выучить 29 слов за 16 месяцев. Видео тренировок и того, как собака "разговаривает", американка публиковала на своей странице в Instagram, что вызвало в сети огромный ажиотаж (чтобы посмотреть ролики, поскролльте новость вниз).

В то же время зоопсихолог Милена Фаустова в комментарии "360" заявила, что научить домашних питомцев читать почти невозможно. Собаки могут лишь запоминать формы букв, расположение положение кнопок и действия, к которым прибегает хозяин, после взаимодействия с конкретными предметами.

Собака Стелла instagram.com/hunger4words

"Меня совершенно противоречивые мысли раздирают. С одной стороны, психологический возраст развития собаки примерно как возраст двух-трех-летнего ребенка. То есть американка взяла методики как раз для развития детей этого возраста", – рассказала эксперт.

Она добавила, что из своего опыта узнала, что питомцев можно научить доносить мысли через нажатие на разные кнопки и привлекать внимание хозяев через предметы.

Фаустова допускает, что логопед закрепила за каждой кнопкой определенное действие. Например, сначала женщина нажимала слово "гулять", а потом выходила с четвероногим на улицу.

Как собака обучилась фразе "Я тебя не люблю", зоопсихолог не понимает. "У них нет такого понятийного аппарата", – подчеркнула она.

"Я могу поверить, что на каком-то очень простом, бытовом уровне собаку можно научить разговаривать с человеком через закрепление каких-то слов. Но вот выражать какие-то эмоции… Мне в это поверить трудно", – добавила она.

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