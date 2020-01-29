Собака спасла жительницу Тайваня от поездки в Китай: сеть поразила история

На Тайване золотистый ретривер по кличке Ким уничтожил паспорт своей хозяйки Фан Чжуань накануне ее поездки в Ухань, где бушует коронавирус 2019-nCoV.
Своей историей женщина поделилась в Facebook. Она выложила фото испорченного документа вместе с домашним питомцем. Сначала женщина написала грустный пост (опубликовано).
Facebook Фан Чжуань
Однако позже, когда стало известно о распространении коронавируса, она изменила свое отношение к ситуации.
"После того, как 13 января мой паспорт был разорван, опасный вирус охватил город, куда я планировала осуществить поездку. Сейчас мысли об этом меня очень пугают", – рассказала она местным СМИ.
Facebook Фан Чжуань
Facebook Фан Чжуань
Facebook Фан Чжуань
Facebook Фан Чжуань
Facebook Фан Чжуань
В комментариях к посту пользователи называют пса "спасителем" и "настоящим защитником" своей хозяйки. "Он любит тебя, поэтому и спас", – пишут они.
Как сообщал OBOZREVATEL, количество зараженных новым коронавирусом 2019-nCoV по состоянию на утро 29 января резко выросло до 6131, погибли уже 132 человека.
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