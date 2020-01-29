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29 января • обновлено в 12:50
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Собака спасла жительницу Тайваня от поездки в Китай: сеть поразила история

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На Тайване золотистый ретривер по кличке Ким уничтожил паспорт своей хозяйки Фан Чжуань накануне ее поездки в Ухань, где бушует коронавирус 2019-nCoV.

Своей историей женщина поделилась в Facebook. Она выложила фото испорченного документа вместе с домашним питомцем. Сначала женщина написала грустный пост (опубликовано).

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Собака спасла жительницу Тайваня от поездки в Китай

Facebook Фан Чжуань

Однако позже, когда стало известно о распространении коронавируса, она изменила свое отношение к ситуации.

"После того, как 13 января мой паспорт был разорван, опасный вирус охватил город, куда я планировала осуществить поездку. Сейчас мысли об этом меня очень пугают", – рассказала она местным СМИ.

Собака спасла жительницу Тайваня от поездки в Китай

Facebook Фан Чжуань

Собака спасла жительницу Тайваня от поездки в Китай

Facebook Фан Чжуань

Собака спасла жительницу Тайваня от поездки в Китай

Facebook Фан Чжуань

Собака спасла жительницу Тайваня от поездки в Китай

Facebook Фан Чжуань

Собака спасла жительницу Тайваня от поездки в Китай

Facebook Фан Чжуань

В комментариях к посту пользователи называют пса "спасителем" и "настоящим защитником" своей хозяйки. "Он любит тебя, поэтому и спас", – пишут они.

Как сообщал OBOZREVATEL, количество зараженных новым коронавирусом 2019-nCoV по состоянию на утро 29 января резко выросло до 6131, погибли уже 132 человека.

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Тема
Коронавирус
Место
Тайвань
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