МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета на Android Участвовать
Приз
Регистрация
ПолитикаЭкономика

/Новости мира

Снятие санкций с России: Сенат США провалил важное решение

1.8тЧитать материал на украинском

Американским сенаторам не удалось заблокировать решение Министерства финансов США о снятии санкций с российских компаний Rusal, En+ и ОАО "ЕвроСибЭнерго", принадлежащих российскому олигарху Олегу Дерипаске.

О том, что соответствующее постановление получило 57 голосов, вместо 60 необходимых, сообщает Голос Америки.

Отмечается, что Сенату не удалось добиться цели даже учитывая то, что некоторые республиканцы присоединилась в голосовании к демократам.

Новости
Поймал новую Рыбку? Дерипаску застали с незнакомкой в московском баре

Олег Дерипаска

Олег Дерипаска

lenta.ru

Ранее министерство финансов Соединенных Штатов уведомило Конгресс о намерении завершить действие санкций против российских компаний En+, Rusal и "Евросибэнерго", президентом которых являлся Дерипаска, поскольку они пошли на существенную реструктуризацию и изменения в корпоративном управлении. Сенат США выступил против.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В январе 2018 года Министерство финансов США представило Конгрессу США "кремлевский доклад", в который внесены 210 имен — 114 крупных чиновников РФ и руководителей государственных российских компаний, а также 96 олигархов.

  • Список олигархов был опубликован вместе с несекретной частью "кремлевского доклада", который Минфин составил в соответствии с требованиями закона CAATSA ("О противодействии противникам Америки"). При этом информация о миллиардерах — близость к Путину, источники происхождения капитала, индексы коррупции осталась в секретной части доклада.

  • В апреле США внесли в санкционный список семь российских бизнесменов и 17 высокопоставленных чиновников, а также 14 компаний. В частности, под санкции попали: Олег Дерипаска, Владимир Богданов, Сулейман Керимов, Игорь Ротенберг, Андрей Скоч, Кирилл Шамалов, Виктор Вексельберг и другие.

  • Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Соединенные Штаты задействовали против Кремля весь арсенал всевозможных санкций, однако не добились своей цели.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Тема
Санкции против России
Персона
Олег Дерипаска
Место
США
Тег
Новости России
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
14
1
Смешно
1
Интересно
6
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Куни Чан
Куни Чан
Бабло победилО
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наши блоги