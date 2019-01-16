Снятие санкций с России: Сенат США провалил важное решение

Американским сенаторам не удалось заблокировать решение Министерства финансов США о снятии санкций с российских компаний Rusal, En+ и ОАО "ЕвроСибЭнерго", принадлежащих российскому олигарху Олегу Дерипаске.

О том, что соответствующее постановление получило 57 голосов, вместо 60 необходимых, сообщает Голос Америки.

Отмечается, что Сенату не удалось добиться цели даже учитывая то, что некоторые республиканцы присоединилась в голосовании к демократам.

Олег Дерипаска lenta.ru

Ранее министерство финансов Соединенных Штатов уведомило Конгресс о намерении завершить действие санкций против российских компаний En+, Rusal и "Евросибэнерго", президентом которых являлся Дерипаска, поскольку они пошли на существенную реструктуризацию и изменения в корпоративном управлении. Сенат США выступил против.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В январе 2018 года Министерство финансов США представило Конгрессу США "кремлевский доклад", в который внесены 210 имен — 114 крупных чиновников РФ и руководителей государственных российских компаний, а также 96 олигархов.

Список олигархов был опубликован вместе с несекретной частью "кремлевского доклада", который Минфин составил в соответствии с требованиями закона CAATSA ("О противодействии противникам Америки"). При этом информация о миллиардерах — близость к Путину, источники происхождения капитала, индексы коррупции осталась в секретной части доклада.

В апреле США внесли в санкционный список семь российских бизнесменов и 17 высокопоставленных чиновников, а также 14 компаний. В частности, под санкции попали: Олег Дерипаска, Владимир Богданов, Сулейман Керимов, Игорь Ротенберг, Андрей Скоч, Кирилл Шамалов, Виктор Вексельберг и другие.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Соединенные Штаты задействовали против Кремля весь арсенал всевозможных санкций, однако не добились своей цели.

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