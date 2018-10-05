Снялся с полуголыми студентками: нобелевский лауреат угодил в сексистский скандал

Французский физик Жерар Муру, получивший Нобелевскую премию, угодил в сексистский скандал из-за видеоролика, снятого 8 лет назад.

В нем Муру танцевал со студентками, снимающими из себя белые халаты. Из-за этого физика обвинили в неуважительном отношении к женщинам, сообщает For Better Science(чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

В клипе снялись студенты и профессоры французского научно-исследовательского института, где Муру преподает. Видеоработу представили в рамках рекламной кампании международного проекта Extreme Light Infrastructure (ELI), организаторы которого призывали европейские государства объединиться ради науки и построить огромную лазерную установку.

Жерар Муру (в центре) Скрин видео

Скрин видео

Скрин видео

"Девушки демонстрируют свои ноги и другие части тела, двигаясь вокруг ученых-мужчин. В одной из сцен они даже имитируют стриптиз. И все это, чтобы понравиться Муру", - сказано в материале For Better Science.

"Такой клип не стоило снимать и выкладывать в сеть. Тем не менее, мы вручаем премию не за видео, а за научные достижения", - отметил генеральный секретарь Нобелевского комитета Каролинского института Йоран Ханссон.

Как писал OBOZREVATEL, ранее в США на 97-м году жизни умер ученый-физик Леон Ледерман, лауреат Нобелевской премии по физике и автор термина "частица Бога".