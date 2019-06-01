"Сняли несколько артефактов": на дне Мексиканского залива нашли "корабль-призрак"

Ученые Национального управления по исследованиям океанов и атмосферы NOAA обнаружили на дне Мексиканского залива древний корабль.

"Перед нами предстали останки парусного судна середины XIX века. Судя по конструктивным особенностям, на дне залива находится шхуна или бриг", – отмечают члены экспедиции, передает "Звезда".

Длина корабля составляет 37,8 метра. Предположительно, это было грузовое или торговое судно. Принадлежность его какой-либо стране определить пока невозможно.

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Камеры глубоководных аппаратов сняли также несколько артефактов из меди и железа. Однако при погружении исследователям найти их не удалось.

На руле корабля сохранилась надпись "2109", которая может раскрыть его происхождение. На некоторых деталях корабля также остались следы горения. Возможно, он затонул вследствие пожара.

На дне Мексиканского залива нашли "корабль-призрак" NOAA

На дне Мексиканского залива нашли "корабль-призрак" NOAA

На дне Мексиканского залива нашли "корабль-призрак" NOAA

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на дне Тихого океана нашли непонятные следы, которые, по утверждению ряда специалистов, могут принадлежать представителям внеземной цивилизации.

Длина следа достигает 2,5 м, а глубина – около 30 см. Отпечатки были найдены учеными Национального океанографического центра в Саутгемптоне (Великобритания) с помощью глубоководного робота.

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