Снял кожу, вырезал глаза и расчленил жену: в Мексике восстали из-за зверского убийства. Фото и видео 18+

В столице Мексике 46-летний мужчина признался в зверском убийстве 25-летней жены. Он ударил ее ножем в горло, снял кожу, расчленил и выбросил органы в канализацию.

Во время совершения преступления Эрик Франциско Робледо находился под воздействием наркотиков. Происшествие случилось во время ссоры пары из-за его пьянства, сообщает Daily Mail (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Подозреваемый рассказал полицейским, что его жена Ингрид Эскамилле Варгас сказала, что хочет убить его, на что он попросил нанести ему удар. Девушка сделала это три раза, после чего он выхватил из ее рук кухонный нож и вонзил ей в горло.

В Мексике мужчина зверски убил жену Daily Mail

Согласно признанию, затем муж ножем снял кожу жертвы с лица до колен, удалил глаза и кишечник. Органы он выбросил в канализацию, потому что, как рассказал мужчина, ему было стыдно за преступление и он хотел его скрыть.

Роблендо позвонил своей бывшей жене и признался в убийстве девушки. Его арестовали. В квартире пары полицейские нашли изуродованное тело, залитое кровью.

Признание мужчины:

Позже в стране вспыхнул скандал из-за публикации кровавой фотографии жертвы на обложке газеты "Pasala", в которой часто размещают подобное с непристойными заголовками. Под фотографией убитой девушки там написали "Это была ошибка купидона". Прокуратура Мехико начала проводить расследование, чтобы определить, кто "слил" изображение журналистам.

В Мексике мужчина зверски убил жену Daily Mail

Местные в соцсети отреагировали на публикацию в СМИ, разместив фото девушки, на которых она улыбается. На ней у девушки аккуратная прическа и она ярко накрашена.

"Из уважения к вам и вашей семье, это единственный способ, каким я хочу вас запомнить", – написал один пользователь в Twitter.

В Мексике мужчина зверски убил жену Daily Mail

В последние месяцы в Мексике также активизировались марши в знак протеста против насилия в отношении женщин. Демонстранты поджигают правительственные здания и разукрашивают памятники граффити.

В Мексике мужчина зверски убил жену Daily Mail

В Мексике мужчина зверски убил жену Daily Mail

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