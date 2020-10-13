США поставили условие России для продления ядерного договора

США готовы продлить договор СНВ-3 (о стратегических наступательных вооружениях) с Россией, однако при условии взаимной заморозки ядерных арсеналов.

Об этом во вторник, 13 октября, выступая в Вашингтоне, заявил спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли, передает "РИА Новости". Представитель Дональда Трампа при этом подчеркнул, что РФ – "серийный нарушитель договоров".

Биллингсли отметил, что странам необходим "существенный" режим верификации выполнения соглашения. Любые договоренности США с РФ по стратстабильности должны быть сформулированы так, чтобы их можно было распространить на Китай, добавил он.

"Мы готовы продлить СНВ-3 на какой-то срок с условием, что они [Россия] согласятся на ограничение или заморозку их ядерного арсенала. Мы готовы сделать то же самое", – сказал Биллингсли.

По его словам, соглашение должно включать заморозку тактических носителей, которые составляют до 55% потенциального ядерного арсенала РФ.

"Мы считаем, что есть соглашение, в принципе, на самом высоком уровне наших правительств", – сказал спецпредставитель Трампа.

По его словам, это "джентльменское соглашение", которое, как надеются Штаты, пройдет через стадии одобрения в российском парламенте.

"Мы готовы к сделке, можем достичь ее уже завтра, но Москва также должна продемонстрировать политическую волю, чтобы сделать это", – заключил Биллингсли.

Напомним, в 2014 году противостояние России и США сорвало соглашение между Москвой и Вашингтоном об обширном ядерном сотрудничестве – начиная от совместной научной работе ядерщиков до защиты планеты от астероидов.

Как писал OBOZREVATEL, недавно американский президент Дональд Трамп обвинил Россию в похищении технологии гиперзвукового оружия.