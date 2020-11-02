Сноуден попросил российское гражданство

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден подал заявление на получение российского гражданства.

Об этом он сообщил в своем Twitter. Сноуден заявил, что не хочет разлучаться с сыном, который должен родиться в конце декабря и получить по месту рождения российское гражданство.

"После стольких лет разлуки с нашими родителями, моя жена и я не имеем никакого желания быть разлученными с нашим сыном. Поэтому в эту эпоху пандемии и закрытых границ мы подаем на двойное гражданство США и России", – написал он.

Пост Сноудена о желании получить российское гражданство Twitter Edward Snowden

Сноуден уточнил, что они с супругой Линдси "останутся американцами, воспитывая своего сына со всеми ценностями Америки, которую любят, включая свободу высказывать свое мнение".

Он написал, что с нетерпением ждет дня, когда сможет вернуться в Штаты, чтобы "вся семья воссоединилась".

Пост Сноудена о сыне Twitter Edward Snowden

Фото со странички жены Сноудена Линдси Миллс Twitter Lsjourney

В октябре 2020 года адвокат Сноудена Анатолий Кучерена заявил, что его клиент получил бессрочный вид на жительство в России.

В США Сноудену вменяют незаконную передачу информации, представляющей большое значение для национальной безопасности, умышленную передачу разведывательной информации и кражу собственности государства. За это ему грозит до 30 лет лишения свободы.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что, по словам Сноудена, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп является большим поклонником главы Российской Федерации Владимира Путина.