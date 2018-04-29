Снесло крышу: ДТП превратило новенький внедорожник в кабриолет

В Манчестере (Великобритания) произошло необычное ДТП: во время транспортировки новых внедорожников Range Rover автовоз не смог проехать под мостом. В результате один из автомобилей остался без крыши.

Водитель автовоза забыл опустить верхний этаж с новеньким красным Range Rover и столкнулся с автодорожным мостом, который существенно повредил автомобиль, пишет SWNS.

В результате столкновения у автомобиля оторвало крышу, а также снесло лобовое стекло и боковые окна.

Поврежденный Range Rover SWNS

Интересно, что, судя по фотографиям, остальная часть Range Rover, включая сиденья, рулевое колесо и дверь, чудом не была повреждена в результате аварии.

Поврежденный Range Rover SWNS

Поврежденный Range Rover SWNS

Задело также еще два авто: соседний автомобиль - серебристый Range Rover, и машину, которая ехала позади.

Пострадало также такси, которое ехало позади автовоза SWNS

Сам же виновник ДТП - водитель автовоза, отделался штрафом за вождение без должного внимания.

Как сообщал "Обозреватель", в Оболонском районе Киева 20-летняя женщина-водитель на 18 неделе беременности стала участником жесткого ДТП.