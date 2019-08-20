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Сначала мир в Украине! Макрон выдвинул Путину жесткое условие

6.3т Читать материал на украинском

Вопрос о возвращении России в формат G8 и "реанимации" отношений между Россией и ЕС зависит от прогресса в урегулировании "украинского кризиса".

Об этом на пресс-конференции с президентом РФ Владимиром Путиным во Франции заявил французский лидер Эммануэль Макрон, сообщает "Европравда".

"Возвращение в "восьмерке", как и возвращение к положительным отношениям между Россией и ЕС, лежат через решение конфликта в Европе", – сказал он.

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Владимир Путин и Эммануэль Макрон в Марселе 19 августа

Владимир Путин и Эммануэль Макрон в Марселе 19 августа

По его словам, Европа ждет от Кремля взаимодействия и скорейшего урегулирования кризиса на Донбассе.

Как сообщал OBOZREVATEL, президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон обсудили разрешение военного конфликта на востоке Украины.

Примечательно, что в своей вступительной речи Макрон неожиданно прогнулся, назвав Россию "европейским государством" и призвал улучшить отношения стран, чтобы "воссоздать Европу от Лиссабона до Владивостока".

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Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Темы
Российско-украинский конфликт Война на Донбассе Минские договоренности
Персоны
Эммануэль Макрон Владимир Путин
Место
Франция
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Макрон....?))))) Путину?)))))...Жесткое?))))))))
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Ишевский Константин
Ишевский Константин
Сначала майданутым надо вынуть изо рта гейевроповский член
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
А что тут думать или гадать...Европа поняла, что Трамп решает и будет решать все вопросы исключительно выгодные только для США....и Трамп Европе не помощь....вот и ищут ходы выходы, что бы вернуться на российский рынок. И Макрону по барабану Украина и ее свiдомо МАНДАйнутая мразота, у него проблем с мигрантами хватает.
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