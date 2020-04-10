Смоленская катастрофа произошла 10 лет назад: как все было и кто погубил польскую элиту

В пятницу, 10 апреля, исполнилось 10 лет с дня страшной катастрофы самолета президента Польши Леха Качинського под Смоленском, которая унесла жизни 96 человек.

OBOZREVATEL предлагает вспомнить события 2010 года и разобраться в версиях случившегося.

Как все было

10 апреля 2010 года польская делегация должна была принять участие в мероприятиях к 70-летию Катынской трагедии. Однако президентский Ту-154М с Лехом Качиньским и польскими чиновниками не долетел до военного аэродрома под Смоленском.

Около 11:00 утра по московскому времени самолет Ту-154М задел левым крылом березу на высоте 4 м и разбился на расстоянии 350-500 м от посадочной полосы аэродрома Смоленск-Северный.

Погибли все 96 человек, находившихся на борту: президент с женой, руководители всех родов войск, начальник штаба, представители Сейма и Сената, а также общественные и религиозные деятели.

Расследование трагедии

Установление виновников катастрофы под Смоленском до сих пор не завершено, поскольку россияне скрывают от Польши часть артефактов и многие данных инцидента.

По словам главы подкомиссии по расследованию Смоленской катастрофы Вацлава Берчинського, самолет Качиньского начал распадаться еще перед столкновением с наземными объектами.

В 2017 году Польша обвинила двух российских диспетчеров в провоцировании катастрофы, еще одного – в пособничестве.

Невыясненной остается роль самолета Ил-76, который пытался приземлиться в Смоленске незадолго до падения Ту-154М. Польша смогла получить доступ к российской военной телеграмме под названием Ракета от 31 марта 2010 года о приказе выделить Ил-76 "для обеспечения специальных мероприятий" в Смоленске.

При проведении эксгумации и судмедэкспертиз 77 жертв в 2018 году было обнаружены 69 фрагментов тел 26 человек, которые были в гробах других людей.

Версии катастрофы

Сразу после аварии предположили, что падение самолета Качиньского спровоцировал сбой навигационного оборудования экипажа.

Позже причинами катастрофы Межгосударственный авиационный комитет назвал неправильные действия экипажа и психологическое давление на него.

В 2017 году дело переквалифицировали с "бессознательного" на "сознательное" провоцирование россиянами экипажа президентского самолета к авиакатастрофе.

Итоги исследований британской лаборатории подтвердили, что причиной катастрофы Ту-154М в апреле 2010 года, в которой погиб президент Польши Лех Качиньский, стали взрывы на борту.

15 октября 2017 года была найдена запись момента взрыва с бортового самописца Ту-154. Американские ученые Национального института авиационных исследований подтвердили версию подрыва.

23 февраля 2018 года руководитель подкомиссии Антоний Мацеревич рассказал, что взрывчатку на борту самолета не могли установить в аэропорту в Варшаве.

Украинский генерал Григорий Омельченко заявил, что разбившийся под Смоленском самолет Ту-154М президента Польши Леха Качиньского был уничтожен в ходе операции "Незваный гость", которую разработали российские спецслужбы.

Также катастрофу могли подстроить задолго до 10 апреля – за полгода до аварии самолет ремонтировали в подконтрольном спецслужбам России консорциуме.

Другие эксперты предполагают, что главной причиной Смоленской катастрофы стала некомпетентность российской группы руководства полетами аэродрома Смоленск-Северный, а не взрыв.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Парламентская ассамблея Совета Европы призвала Россию вернуть Польше обломки самолета Ту-154М, на борту которого под Смоленском разбился 10 апреля 2010 года президент страны Лех Качиньский.

9 мая 2019 года Россия согласилась открыть Польше доступ к обломкам самолета.