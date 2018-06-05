Смоленская катастрофа: следователи заявили о следах взрывчатки

Представители польской комиссии по расследованию авиакатастрофы Ту-154 под Смоленском 2010 года, в котором погиб президент республики Лех Качиньский, обнаружили на обломках самолета и теле одной из жертв следы взрывчатых веществ.

"Многие части самолета Ту-154М, а также тело, по крайней мере, одной жертвы, осмотренной специальными устройствами, показали наличие взрывчатых веществ", – передает Wiadomosci со ссылкой на доклад комиссии.

При этом, в ходе исследования проб почвы с места катастрофы не было обнаружено содержания взрывчатки на месте крушения.

Новости Омельченко рассказал подробности Смоленской катастрофы

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 апреля 2010 года около военного аэродрома "Северный" в Смоленске разбился самолет Ту-154М. В результате авиакатастрофы погибли 96 человек, в том числе президент Польши Лех Качиньский и его жена. Прокуратура Польши выдвинула обвинения в адрес российских диспетчеров в умышленном провоцировании Смоленской авиакатастрофы.

7 марта 2016 года в Польше начала свою работу новая подкомиссия по расследованию причин трагедии.

15 октября 2017 года была найдена запись момента взрыва с бортового самописца Ту-154. Американские ученые Национального института авиационных исследований подтвердили наличие взрыва на борту Ту-154М.

В свою очередь, 23 февраля 2018 года руководитель подкомиссии Антоний Мацеревич рассказал, что взрывное устройство на борту самолета не могло быть установлено в аэропорту в Варшаве.

10 апреля он назвал официальную причину гибели людей, находящихся на борту Ту-154М.