Вытащу из комментариев ответ на вопрос, "могут ли С-400 сбивать "Томагавки". Итак:

Если не упиваться остроумием сомнительного свойства - "да, без проблем". BGM-109 очень простая цель, особенно пока летят над морем. Их даже древняя "Шилка" сметет легко, если неосторожно на 2000-2500м подлетят (дальнобойность автоматов). Вопрос не в технической способности тамошней ПВО сбивать "Томагавки", а в готовности к тому, что произойдет потом и желании пойти до конца. Какого конца? Полного.

Положим, штук 50-60 ракет (из пары сотен) сбить успеют, может даже и больше, ну а потом - расстрелявшие боекомплект ЗРК будут атакованы всеми силами Шестого флота и приданными ему силами, + ВВС США и союзников с баз на Кипре, в СА и Ираке. Израиль тоже присоединится, я думаю. Сколько-то С-400 и прикрывающие их "Панцири" сумеют еще сбить, но потом их точно задавят, просто массой. Как давили ЗРК "Оса" в Ираке: у них 6 ракет в БК - так в них пускали четыре Маверика. Три они сбивали двухракетными залпами, а четвертый разносил ЗРК на куски.

Что будет дальше? Дальше либо на этом утереться и готовить вазелин, потому что на такие выходки "в одиночку против всего мира" надо со своим вазелином ходить - либо очень быстрая эскалация до глобальной ядерной войны.

Ну, а поскольку до глобальной ядерной войны вован-таврический пока еще не дозрел (хотя и пыжится), то чтобы не утирать потом битую морду, торопливо вазелинясь - проще с самого начала "не заметить" летящие "томагавки" и нести всякую чушь про "кривизну Земли". Посмеются, в морду плюнут - но бить не будут, да и "жилет шахида" на себе подрывать не придется.

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P.S. Отдельная тема - морально-волевые качества военнослужащих. Арабские "воины", как показывает практика, склонны при малейшем риске разбегаться быстрее "Томагавков", а нашим там за кого насмерть-то стоять? На кой оно им надо?