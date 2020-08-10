СМИ засняли подозрительные маневры возле резиденции Лукашенко: заметили вертолет и кортеж
Возле Дворца Независимости в Минске, который является резиденцией президента Беларуси Александра Лукашенко, начались подозрительные маневры.
Как сообщил Telegram-канал NEXTA Live, возле здания приземлился вертолет, взял кого-то и улетел.
"Тут вам и машины кортежа, передвигающиеся по территории, и низколетящий вертолет Лукашенко, да и просто ряд непонятных маневров", – говорится в сообщении.
Среди причин издание называет боязнь Лукашенко передвигаться по земле, или же подготовку, чтобы покинуть страну.
Как сообщал OBOZREVATEL:
по предварительным данным Центральной избирательной комиссии Беларуси, на президентских выборах победил действующий глава государства Александр Лукашенко.
Вместе с тем его главная конкурентка Светлана Тихановская сообщила, что уверена в своей победе.
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