В Москве обрушился дом: все подробности, фото и видео

В Москве на улице Трубной обрушилось здание, в результате чего пострадали минимум три человека.

По словам очевидцев, есть погибшие. Об этом сообщают "Известия".

Предварительно, обрушилась кровля находящегося на реконструкции здания, площадь обрушения составила 80 квадратных метров. Кроме того, были повреждены четыре автомобиля, припаркованные рядом со зданием.

По данным издания "News-R", что состояние пострадавших расценивается, как крайне тяжелое.

Тем временем, Telegram-канал LIFE SHOT сообщает, что информация о погибших и пострадавших не подтвердилась.

Как сообщал "Обозреватель", накануне, в российском Мурманске взорвался бытовой газ в жилом доме, в результате чего обрушилось несколько этажей. В результате происшествия трое человек погибли и пятеро пострадали.