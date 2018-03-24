СМИ узнали о тайном письме Скрипаля Путину: в Кремле уже отреагировали

Российский экс-шпион Сергей Скрипаль писал главе РФ Владимиру Путину письмо с просьбой о помиловании.

Об этом сообщил бывший одноклассник Скрипаля Владимир Тимошков, передает ВВС.

По его словам, Скрипаль позвонил ему из Лондона и рассказал, что просил у Путина разрешить ему вернуться в Россию.

"В 2012 году он позвонил мне, мы говорили около получаса. Он сказал, что написал Путину, чтобы его помиловали и разрешили приехать в Россию, так так там его мать, брат и родственники", - заявил Тимошков.

Он утверждает, что Скрипаль "очень раскаивался, что был "двойным агентом", но "предателем" себя не считал.

В то же время пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опровергает существование такого письма, передает "РИА Новости".

"Нет. Это не так", — сказал он.

Накануне в Кремле заявили, что Россия сама передала Скрипаля Великобритании и он не представлял никакой ценности, а также назвали искусственными все теории заговора о якобы имеющихся у Москвы мотивах отравить экс-полковника ГРУ.

Как сообщал "Обозреватель", лидеры стран Евросоюза поддержали Великобританию, которая обвиняет Россию в отравлении сбежавшего экс-шпиона Сергея Скрипаля. В знак солидарности ЕС отзывает своего посла Маркуса Эдерера из Москвы.

При этом СМИ утверждают, что Франция, Польша, Эстония, Латвия и Литва также рассматривают возможность выслать из страны российских дипломатов. В то же время австрийский канцлер Себастьян Курц уточнил, что его страна не готова к таким резким действиям.

Тем временем, стало известно, что состояние Скрипаля ухудшилось.