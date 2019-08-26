СМИ узнали, какой скандал устроил Трамп из-за России на саммите G7

Президент США Дональд Трамп на саммите "Большой семерки" во Франции рассорился с коллегами из G7, настаивая на возвращении России в клуб.

Как сообщает издание The Guardian, дискуссия среди стран-участниц произошла из-за отказа поддержать идею Трампа по России.

Отмечается, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ сохранял нейтралитет в этом вопросе, однако с американским президентом согласился премьер-министр Италии Джузеппе Конте. Остальные же участники "семерки", включая главу Евросовета Дональда Туска, решительно выступили против возвращения России в "Большую восьмерку".

"Тогда, мягко говоря, обстановка стала накаляться",– отметил источник газеты в дипломатических кругах.

Отмечается, что Трамп на встрече заявлял, что для обсуждения проблем Ирана, Сирии и КНДР "Россия должна присутствовать в зале".

Саммит G7

Как сообщал OBOZREVATEL, лидеры стран обсудили на саммите G7 во Франции вопрос возвращения России в группу "Большой семерки".

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