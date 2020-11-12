СМИ увидели в разговоре Трампа с Зеленским предпосылки его проигрыша на выборах в США
Американский лидер позвонил своему украинскому коллеге прошлым летом
Он просил его достать "компромат" на сына Джо Байдена – Хантера
А все потому, что якобы уже тогда Трамп понимал, что может проиграть выборы демократу
Американские масс-медиа предположили, якобы действующий президент США Дональд Трамп еще прошлым летом понимал, что может проиграть предстоящую избирательную гонку демократу Джо Байдену.
Более того, якобы именно опасения проиграть бывшему вице-президенту побудило республиканца позвонить президенту Украины Владимиру Зеленскому. Скандальный разговор в июле 2019-го, во время которого тот попытался оказать давление на украинского лидера, вспомнило CNN.
В частности, СМИ подчеркнули, как Трамп просил Зеленского, чтобы он нашел так называемый компромат на сына Байдена – Хантера. Глава США тогда озвучивал намеки, отмечая, мол, Вашингтон делает много для Киева, поэтому последнему следовало бы тоже "помочь в ответ".
"С этого телефонного разговора понятно, что Трамп беспокоился о возможности столкнуться с бывшим вице-президентом в 2020 году и хотел немного очернить его (или даже дисквалифицировать) в первые дни демократических праймериз. В конце концов, всего за месяц до того, как Трамп позвонил Зеленскому, он сказал в СМИ о том, что принимает компромат на потенциального противника из другой страны", – пишет издание о якобы намерении президента США.
При этом подчеркивается, что во время того разговора с украинским коллегой, Трамп уже знал, что главным его конкурентом на выборах в 2020-м станет именно Байден. Во время предвыборной кампании республиканец неоднократно высмеивал демократа, в частности, намекая на преклонный возраст оппонента и выражая сомнения в его умственных способностях.
Как сообщал OBOZREVATEL:
осенью прошлого года в США разгорелся громкий скандал из-за "давления на Украину". Вечером 24 сентября спикер Палаты представителей США, демократка Нэнси Пелоси объявила, что готова начать официальную процедуру импичмента президента Дональда Трампа.
Причиной стал телефонный разговор Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, который состоялся 25 июля.
Трампа обвиняли в том, что во время разговора он якобы попытался надавить на Зеленского в связи с расследованием против компании Хантера Байдена – сына Джо Байдена, бывшего вице-президента и потенциального соперника Трампа на следующих президентских выборах в 2020 году.
25 сентября Белый Дом рассекретил и опубликовал расшифровку скандального разговора.
Президент Украины Владимир Зеленський со своей стороны заявил, что на его никто не давил.
В итоге Сенат США рассмотрел дело об импичменте Трампа и заявил о его невиновности.
В мае 2020-го Дональд Трамп уволил разведчика, раскрывшего его тайный разговор с Зеленским.