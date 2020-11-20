СМИ сообщили о стрельбе торговом центре в США, ранены шесть человек. Фото и видео

В торговом центре Mayfair Mall в американском штате Винсконсин неизвестный открыл стрельбу, в результате которой ранения получили шесть человек.

Как пишет Daily Mail, инцидент произошел 20 ноября около 15:00 по местному времени в пригороде Милуоки (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

В Висконсине в ТЦ произошла стрельба.

Milwaukee Journal Sentinel уточняет, что ранения получили шесть человек. По неподтвержденным данным, среди них трое несовершеннолетних.

Стрельба произошла возле ТЦ. bnonews.com

На место происшествия прибыли около десятка автомобилей скорой помощи, торговый центр оцеплен полицией. Также перекрыты дороги возле расположенной рядом школы.

Пострадали шесть человек.

Подозреваемый не найден, в поисках задействован спецназ.

В свою очередь власти уточнили, что погибших нет, но есть раненые. Их количество пока не уточнили, однако угрозы для жизни пострадавших нет. Подозреваемый скрылся.

В пригороде Милуоки неизвестный открыл огонь. dailymail.co.uk

Как сообщалOBOZREVATEL, в Киеве три человека открыли огонь по полицейскому. Нападавших задержали, также установлены их личности, правоохранителя госпитализировали.