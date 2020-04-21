СМИ сообщили о болезни Ким Чен Ына: уже найден преемник диктатора КНДР

Младшая сестра диктатора КНДР Ким Чен Ына Ким Ё Чжон может заменить брата в случае его смерти.

Слухи о преемнике появились после того, как в СМИ просочилась информация о тяжелой операции на сердце у северно-корейского лидера, пишет Metro.

По мнению аналитика Чон Сон Чанг из частного института Седжон (Южная Коея) сестра диктатора имеет сильное влияние в правительстве, и большинство членов руководства Пхеньяна поддерживают влияние семьи Кима.

Ким Чен Ына и Ким Ё Чжон

Отмечается, что брат и сестра имеют хорошие отношения еще со времен их многолетнего совместного обучения в Швейцарии с 1996 по 2000 год. Считается, что Ким Ё Чжон училась в Военном университете им. Ким Ир Сена, когда вернулась в Северную Корею, и изучала информатику в университете. Когда в 2014 году Ким Чен Ын проходил лечение, именно сестра она взяла на себя государственные обязанности от его имени.

Ким Чен Ына и Ким Ё Чжон

В апреле 2019 года ее исключили из политбюро партии, но в апреле 2020 гола была восстановлена. Во время своего последнего публичного выступления Ким Чен Ын, она председательствовала на заседании политбюро, на котором обсуждались превентивные меры против коронавируса.

Как сообщал OBOZREVATEL, разведка США начала проверку информации о том, что лидер КНДР Ким Чен Ын находится в тяжелом состоянии в реанимации после хирургического вмешательства.