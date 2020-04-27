СМИ сообщили, что Россия готовила громкое убийство в Европе: у Путина ответили "уткой"

В столицу Чехии по дипломатическому паспорту якобы прибыл сотрудник российской спецслужбы, чтобы отравить мэра Праги Зденека Гржиба и главу администрации 6-го района столицы Ондржея Колара.

Как пишет местное издание Respekt, для своей цели российский спецагент привез с собой яд рицин.

Отмечается, что чешские спецслужбы узнали о прибытии россиянина и рассматривали его как потенциальную опасность. Из-за чего обоих политиков взяли под охрану полиции. В мэрии объяснили это тем, что за мэром была замечена слежка.

СМИ сообщили о покушении на мэра Праги

Отметим, что ранее Колар ранее принял решил снести в Праге памятник советскому маршалу Ивану Коневу, а мэр города подписал решение о переименовании площади перед посольством России в честь убитого российского политика Бориса Немцова.

В Кремле уже назвали информацию о российском агенте "газетной уткой".

"Мы не в курсе вообще этого расследования… Похоже на очередную утку. Нам вообще ничего не известно ни о каких расследованиях", – сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Как сообщал OBOZREVATEL, власти Чехии возмутились из-за нападения на посольство страны в Москве. Здание забросали дымовыми шашками и вывесили на ограждении баннер "Стоп фашизму".

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