В связи с распространением в мире китайского коронавируса COVID-2019 во многих странах изменились традиции приветствия. В большинстве запретили рукопожатия, поцелуи и обьятия.

Британская газета Guardian составила список запретов в разных странах. Вот как меняются привычки по всему миру.

В стране вместо рукопожатия предложили вернуться к традиционному приветствию.

"Вместо того, чтобы пожать друг другу руки, давайте вернемся к нашему традиционному приветствию: Намасте. Это более гигиенично, дружелюбно и уравновешивает вашу энергию ", – призвал в своем Twitter индийский актер Анупам Хер, опубликовав видео, в котором демонстрирует знаменитое индийское приветствием со сложенными руками и перевернутыми пальцами.

Of late I am being told by lots of people to keep washing hands to prevent any kind of infection. I do that in any case. But also want to suggest the age old Indian way of greeting people called #Namaste. It is hygienic, friendly & centres your energies. Try it. 🙏🙏 #caronavirus pic.twitter.com/ix7e6S8Abp