В связи с распространением в мире китайского коронавируса COVID-2019 во многих странах изменились традиции приветствия. В большинстве запретили рукопожатия, поцелуи и обьятия.

Британская газета Guardian составила список запретов в разных странах. Вот как меняются привычки по всему миру.

Индия

В стране вместо рукопожатия предложили вернуться к традиционному приветствию.

В странах мира меняются традиции приветствия из-за коронавруса Begin English

"Вместо того, чтобы пожать друг другу руки, давайте вернемся к нашему традиционному приветствию: Намасте. Это более гигиенично, дружелюбно и уравновешивает вашу энергию ", – призвал в своем Twitter индийский актер Анупам Хер, опубликовав видео, в котором демонстрирует знаменитое индийское приветствием со сложенными руками и перевернутыми пальцами.

Of late I am being told by lots of people to keep washing hands to prevent any kind of infection. I do that in any case. But also want to suggest the age old Indian way of greeting people called #Namaste. It is hygienic, friendly & centres your energies. Try it. 🙏🙏 #caronavirus pic.twitter.com/ix7e6S8Abp — Anupam Kher (@AnupamPKher) March 3, 2020

Китай

В Пекине красные рекламные щиты говорят людям не обмениваться рукопожатием, а приветствовать друг друга традиционным жестом Гун Шоу – удар в противоположную ладонь.

Франция

Газеты полны советов о том, чем заменить обычное для страны рукопожатие и поцелуй в щеку. Эксперт по образу жизни Филипп Лихтфус, которого цитируют СМИ, просто предлагает смотреть друг другу в глаза.

Австралия

Министр здравоохранения Брэд Хаззард заявил, что вместо того, чтобы пожать друг другу руки, лучше похлопать по плечу.

Бразилия

Министр здравоохранения Бразилии рекомендовал населению не делиться металлической соломкой, используемой для традиционного латиноамериканского напитка, а также призвал удержаться от разного рода поцелуев.

Германия

Правительство страны в законодательм порядке запретило рукопожатия.

Испания

Всего через месяц после Пасхи страна может положить конец давней традиции – целовать статуи Девы Марии.

Румыния

По случаю приближающегося праздника Мартисора мужчины дарят женщинам цветы и поцелуи. Правительство четко дало понять, что можно поздравить только цветами, но не поцелуями.

Польша

В стране не рекомендуется брать хлеб, а также опускать пальцы в святую воду пр походе в церковь.

Иран

Пользователи Twitter предложили для соотечественников новое приветствие, продемонстрировав его на видео.

ОАЭ

Правительства Объединенных Арабских Эмиратов рекомендовало гражданам прекратить приветствовать друг друга "нос к носу" и делать это только "жестикулируя".

Как сообщал OBOZREVATEL, министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер отказался пожать руку канцлеру Ангеле Меркель из-за распространения коронавируса. Канцлер не растерялась.

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