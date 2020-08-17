СМИ показали "дачу Лукашенко" под Москвой. Видео
Российские журналисты показали огромный дом в Балашихе Московской области, который, по некоторым данным, принадлежит белорусскому лидеру Александру Лукашенку.
Подмосковная резиденция немного напоминает дворец, причем до выборов в Беларуси она числилась в списке объектов на продажу. Об этом сообщает "360°" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).
Показанный на кадрах трехэтажный дом на более 2 тысяч квадратных метров расположен на большой и зеленой территории в микрорайоне Салтыковка. Общая площадь участка составляет свыше 2 гектаров, он огороженная высоким забором, а по всему периметру его "охраняют" видеокамеры.
По словам охранника одного из соседних домов, к указанному участку иногда приезжают машины с белорусскими номерами. Поэтому дачу в Балашихе считают "загородным посольством Беларуси". Он утверждает, что здание точно не заброшенное, так как там постоянно кто-то есть.
Издание наводит данные с Росреестра, согласно которым, с 2001 по 2007 год объект принадлежал российской нефтяной компании "Лукойл". В 2007 году его выкупила белорусская госкомпания "Нафтан", которая числится собственником и сейчас. По документам, здание служит пансионатом.
Журналисты подчеркивают, что не располагают подтвержденной информацией о том, что Александр Лукашенко когда-либо использовал лично этот дом в Московской области. При этом СМИ обратили внимание, что пансионат некоторое время был выставлен на продажу.
Так, за резиденцию в Балашихе просили 267 млн рублей (свыше 90,5 млн гривен). В объявлении было указано, что площадь кирпичного трехуровневого здания составляет 2150 кв. м, а отдельного дома для приема гостей – 210 кв. м.
"Резиденция с сауной, бассейном, бильярдным залом, кухней с профессиональным оборудованием, просторной столовой, каминным залом, залом для проведения заседаний. 14 отдельных спален (номеров) с санузлами, городской канализацией, видеонаблюдением всего периметра, противопожарной сигнализацией, собственной картельной и артезианской скважиной", – говорилось в объявлении, которое стало неактуальным после президентских выборов в Беларуси 9 августа.
Как сообщал OBOZREVATEL, за годы пребывания на посту президента Беларуси Александр Лукашенко успел обзавестись не малым количеством недвижимости. Мы показали, как выглядят его роскошные резиденции.
Напомним, что Александр Лукашенко пребывает а посту главы Беларуси уже пятый срок подряд. При этом легитимность его очередного переизбрания на шестой срок президентства ставится под сомнение общественностью и наблюдателями на выборах, которые прошли 9 августа.