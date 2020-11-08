СМИ назвали возможную команду Байдена на посту президента США

Американские журналисты составили список кандидатур на ключевые должности в команде избранного президента США Джо Байдена.

Как пишет Politico, список составлен, основываясь на разговорах с десятками помощников Байдена и его близкими союзниками.

Так, госсекретарем может стать экс-помощник по национальной безопасности в администрации президента Барака Обамы Сюзан Райс, а главой Пентагона – бывший заместитель министра обороны по политическим делам Мишель Флорной.

Среди других возможных кандидатов на пост госсекретаря – бывший заместитель госсекретаря США Энтони Блинкен, сенатор-демократ Крис Кунс (от штата Делавэр), сенатор-демократ Крис Мерфи (от штата Коннектикут) и экс-заместитель госсекретаря, глава Фонда Карнеги Уильям Бернс.

На пост главы Пентагона также могут рассчитывать сенатор-демократ Тэмми Дакуорт (от Иллинойса) и старший демократ комитета по делам вооруженных сил Сената США Джек Рид (от штата Род-Айленд).

При этом должность министра финансов может отойти члену Совета управляющих ФРС Лаэлю Брэйнарду, министра юстиции – сенатору-демократу Дагу Джонсу (от штата Алабама), министра энергетики – Эрнесту Монису, который уже занимает этот пост.

Постпредом США при ООН, вероятно, станет бывший заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Венди Шерман.

Экс-соперники Байдена в борьбе за выдвижение кандидатом от демократов – сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен и бывший мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Буттеджадж также могут занять посты в администрации.

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