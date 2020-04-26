Врач, проводивший операцию на сердце лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну, не сумел закончить хирургические манипуляции в установленные сроки.

Это якобы и стало возможной причиной предсмертного состояния северокорейского диктатора. Так пишет японский журнал Shukan Gendai, ссылаясь на источник в медицинских кругах.

По его словам, руководитель КНДР во время очередной поездки по стране почувствовал себя плохо и его доставили в ближайшую больницу для оказания медицинской помощи. При этом в Пекин была направлена просьба прислать бригаду квалифицированных врачей.

Ким Чен Ын taiwannews.com.tw

Отмечается, что состояние Ким Чен Ына было "настолько угрожающим", что операцию по стентированию сердечных кровеносных сосудов доверили местному врачу. Подчеркивается, что такая несложная хирургическая процедура может быть завершена примерно за одну минуту.

"Но хирург настолько волновался, что у него буквально дрожали руки. Кроме того, у него не было опыта подобных операций на тучных пациентах. В результате ему потребовалось около восьми минут, за которые лидер Северной Кореи перешел в вегетативное состояние", – цитирует издание слова источника.

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