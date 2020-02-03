Сметают все с магазинов: в Гонконге вспыхнула паника из-за коронавируса

Из-за вспышки нового коронавируса 2019-nCoV среди китайского населения в Гонконге царит паника – люди простаивают в очередях по несколько часов, чтобы купить маски и продукты для повышения иммунитета.

В то же время власти намерены еще больше перекрыть границы, что может повлиять на поставки продовольствия. Об этом сообщает агентство Reuters.

Отмечается, что в крупном супермаркете оживленного района Ван Чай за выходные люди буквально опустошили прилавки с охлажденным мясом и морепродуктами. Помимо них, покупатели очень быстро разобрали свежие овощи.

В Гонконге люди в панике скупают продукты в магазинах

Как подчеркнула представитель одной из местных розничных сетей, из-за паники во многих супермаркетах и на рынках будут расти цены на продукты.

Поскольку люди скупают буквально все: мыло, корм для животных, пакеты с рисом, лапшой. И такое поведение обосновывают тем, что некоторые покупатели обеспокоены потенциальным закрытием границы, что может повлиять на поставки продовольствия.

Ведь по официальным данным, примерно 90% от общего объема продовольственных запасов Гонконга импортируется, к тому же основная их часть поступает с материка.

Правительство уже закрыло некоторые пункты пересечения границы, в том числе и высокоскоростные железные дороги. При этом медики Гонконга потребовали полного закрытия границы и, если власти не прислушаются к их предостережениям, планируют устроить забастовку.

Отметим, что только в Гонконге уже зарегистрировано 15 подтвержденных случаев заражения.

Как сообщал OBOZREVATEL, число жертв смертельного коронавируса 2019-nCoV по состоянию на утро 3 февраля достигло 362 человека. В Китае погиб 361, еще один – на Филиппинах.

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