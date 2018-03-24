Сметала все на своем пути: в России сошла мощная лавина

В российском Приэльбрусье лавина накрыла часть автостоянки на поляне Азау.

"В 09:20 поступило сообщение о том, что в Эльбрусском районе на автомобильную стоянку на поляне Азау самопроизвольно сошла лавина", - сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Кабардино-Балкарии.

По предварительной информации, люди и объекты инфраструктуры не пострадали. Оперативной дежурный Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда сообщил агентству "Интерфакс", что неизвестно, находятся ли в машинах, оказавшихся под снегом, люди.

"Лавина влажная, шла медленно, часть машин сдвинула, часть разбросала, но сколько-то погребено под снегом. Сейчас спасатели раскапывают, ведут опрос людей. Под сошедшей лавиной примерно половина стоянки", - рассказал дежурный.

По словам руководителя пресс-службы Главного управления МЧС России по КБР Кантемира Берова, под снегом, предварительно, оказалось 15 машин.

"По результатам опроса людей пропавших не выявлено, так что, предполагаем, что погибших и пострадавших от этой лавины нет", - отметил Беров.

Как сообщал "Обозреватель", ранее известный сноубордист чудом выжил под лавиной.