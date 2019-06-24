Сместит Эрдогана? В Турции оппозиционера избрали новым мэра Стамбула

В столице Турции Стамбуле 23 июня прошли повторные выборы мэра, на которых вновь победил кандидат от оппозиционной Народно-республиканской партии 49-летний Экрем Имамоглу.

Об этом сообщает Русская служба BBC. Отметим, на голосовании в марте, результаты которого были аннулированы, Имамоглу также опередил соперника – одного из основателей президентской Партии реконструкции и развития и бывшего премьер-министра Бинали Йылдырыма.

Так, по данным Центризбиркома Турции, по итогам обработки 98% бюллетеней лидер голосования набирает 53,9% голосов. Йылдырым оказался на втором месте с предварительным результатом в 45,2% голосов.

Бинали Йылдырым

Экрем Имамоглу

Экрем Имамоглу

Примечательно, что он уже публично признал свое поражение и поздравил своего соперника с победой.

"Я поздравляю своего конкурента и желаю ему удачи. Эти выборы еще раз показали, что демократия в нашей стране безусловна. Желаю, чтобы Имамоглу руководил Стамбулом и прилагал все усилия для служения городу и его жителям", – сказал он в эфире одного из турецких телеканалов.

Отметим, голосование состоялось во второй раз, поскольку в марте кандидат от правящей партии Бинали Йылдырым отказался признать результаты выборов. ЦИК отменил свое первоначальное заявление о признании их под давлением президентской партии, заявив, что были допущены серьезные нарушения в ходе голосования – в частности, многие наблюдатели на избирательных участках не имели официальных удостоверений.

Выборы в Стамбуле

Выборы в Стамбуле

Выборы в Стамбуле

По мнению оппозиции, за этим решением стоит сам президент Реджеп Тайип Эрдоган, который опасается соперничества. Выборы, которые состоялись в Стамбуле, называют крайне важными для Эрдогана, который занимал пост мэра столицы с 1994 по 1998 годы. "Если ты победил в Стамбуле, ты победил в Турции", – заявлял президент.

Кроме того, в городе, который считается финансовым, культурным и экономическим центром Турции, проживают около 17 миллионов человек.

Имамоглу в свою очередь уже заявил о готовности сотрудничать с президентом Турции Эрдоганом.

Выборы в Стамбуле

Выборы в Стамбуле

Выборы в Стамбуле

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