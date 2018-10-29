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Смертница устроила кровавый теракт в Тунисе: опубликованы фото

1.9тЧитать материал на украинском

В центре города Тунис прогремел мощный взрыв. По предварительным данным, его осуществила террористка-смертница.

Об этом сообщает The Independent со ссылкой на государственное радио. По информации МВД Туниса, всего пострадали девять человек, в том числе восемь сотрудников полиции.

Погибшей считается лишь смертница, которая привела в действие пояс шахида. Информация о других жертвах уточняется.

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Смертница устроила кровавый теракт в Тунисе: опубликованы фото

businessnews.com.tn

Смертница устроила кровавый теракт в Тунисе: опубликованы фото
Смертница устроила кровавый теракт в Тунисе: опубликованы фото

twitter.com/Tunisia_Qatar

Смертница устроила кровавый теракт в Тунисе: опубликованы фото

twitter.com/Tunisia_Qatar

Смертница устроила кровавый теракт в Тунисе: опубликованы фото

twitter.com/Tunisia_Qatar

Смертница устроила кровавый теракт в Тунисе: опубликованы фото

twitter.com/Tunisia_Qatar

Инцидент произошел после завершения в центре столицы акции протеста. Ее участники выступали против действий полиции, застрелившей молодого человека, подозреваемого в контрабанде.

По информации СМИ, взрыв прогремел на проспекте Хабиба Бургибы рядом с торговым центром Palmarium.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Афганистане произошла серия терактов на избирательных участках.

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