Смертница устроила кровавый теракт в Тунисе: опубликованы фото

В центре города Тунис прогремел мощный взрыв. По предварительным данным, его осуществила террористка-смертница.
Об этом сообщает The Independent со ссылкой на государственное радио. По информации МВД Туниса, всего пострадали девять человек, в том числе восемь сотрудников полиции.
Погибшей считается лишь смертница, которая привела в действие пояс шахида. Информация о других жертвах уточняется.
businessnews.com.tn
twitter.com/Tunisia_Qatar
twitter.com/Tunisia_Qatar
twitter.com/Tunisia_Qatar
twitter.com/Tunisia_Qatar
Инцидент произошел после завершения в центре столицы акции протеста. Ее участники выступали против действий полиции, застрелившей молодого человека, подозреваемого в контрабанде.
По информации СМИ, взрыв прогремел на проспекте Хабиба Бургибы рядом с торговым центром Palmarium.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Афганистане произошла серия терактов на избирательных участках.