Под посольством США в Тунисе прогремел мощный взрыв: есть раненые

Террорист-смертник 6 марта подорвал себя в столице Туниса. Атака произошла напротив посольства США. При нападении ранения получили 5 человек.

Об этом сообщается в Twitter Libya Review и на страницах свидетелей (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Карта места происшествия Скриншот страницы

По данным очевидцев, к месту преступления боевик подъехал на мотоцикле. Судя по кадрам, смертник погиб мгновенно.

Посольство США в Тунисе призвало людей держаться подальше от его окрестностей из-за террористической атаки.

Карта места ЧП Twitter Med Dhia Hammami

Теракт возле посольства США в Тунисе Twitter Med Dhia Hammami

Теракт в Тунисе Twitter Libya Review

Теракт в Тунисе Twitter Mourad Teyeb

Теракт в Тунисе Twitter Mourad Teyeb

Смертник подорвал себя в Тунисе Twitter Natsecjeff

Смертник подорвал себя в Тунисе Twitter Natsecjeff

Смертник подорвал себя в Тунисе Twitter Natsecjeff

#Tunisia: An explosion reported near the Embassy of the United States. https://t.co/Sgid9cCPTh — NewsAspect (@newsaspect) March 6, 2020

#BREAKING

Suicide bomber blows himself up in Tunisian capital Tunis. The attack took place opposite the U.S. embassy. #Tunisia pic.twitter.com/J7I4K3KJoF — Libya Review (@LibyaReview) March 6, 2020

#Tunisia



A man on a motorcycle blows himself up near the #US embassy in Lac 2, Tunis. pic.twitter.com/LXtf4JZhOW — Mourad Teyeb (@MouradTeyeb) March 6, 2020

BREAKING:



Motorcycle SVBIED bombing reported near US embassy in Tunis. #Tunisia pic.twitter.com/iWs6cCPMON — 🏴‍☠️ FJ 🏴‍☠️ (@Natsecjeff) March 6, 2020

Suicide attack at a police checkpoint in front of the US Embassy in #Tunisia (~35m from the entrance). pic.twitter.com/qNVDW1RyWL — Med Dhia Hammami - محمد ضياء الهمامي (@MedDhiaH) March 6, 2020

🇹🇳#Tunisia: Suicide bombing reported near the US embassy in #Tunis. At least 5 wounded. The embassy has advised people to stay away from its vicinity. #Tunisie pic.twitter.com/5DwEKH1gwt — Intelligence Fusion - Africa (@IF_Africa) March 6, 2020

Как сообщал OBOZREVATEL:

5 января взрыв прогремел в столице Ирака Багдаде. Теракт устроили в "зеленой зоне", где находятся правительственные здания и посольство США.

Еще один взрыв в "зеленой зоне" прогремел также 4 января. По разным данным пострадали от трех до восьми человек.

Кроме того, утром 5 января террористы из радикальной исламистской группировки "Аль-Шабаб", тесно связанной с "Аль-Каидой", напали на военно-морскую базу США в Кении.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!