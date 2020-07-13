Смертная казнь и пожизненное: стало известно, как наказывают за пьяное вождение в мире

После резонансного ДТП под Киевом, где пьяный мужчина унес жизни семьи с детьми и оказался виновником еще одной смертельной аварии, украинцы сравнили наказания за пьяное вождение в Украине и мире.

Так, в Южной Корее за преступление дают пожизненное наказание, в Китае приговаривают к смертной казни, а в Украине – президент Владимир Зеленский отменил уголовную ответственность, пишут в Telegram-канале "Харьков 1654".

В соседней с Украиной Беларуси при первом нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения водитель получает штраф и лишение прав на три года. При повторном нарушении – лишение прав на пять лет, а то и два года тюремного заключения.

"Но есть один нюанс: при повторном нарушении у водителя изымают автомобиль и отгоняют на штрафстоянку, а затем продают на аукционе. Причём служителям закона не важно, является ли машина собственностью водителя или нет: владелец тоже должен нести ответственность за то, что доверил свой автомобиль любителю выпить", – отметили авторы публикации.

В Молдове водителя, которого поймали пьяным за рулем, могут приговорить к общественным работам в морге, чтобы наглядно показать, как выглядят трупы.

"В Японии за компанию с нарушителем могут сесть именно пассажиры – за то, что доверили свою жизнь кому попало. В Италии фанатов выпить за рулём могут заставить раздавать полгода листовки об опасности употребления алкоголя за рулём в барах и на улицах", – рассказали украинцы.

В Малайзии в тюрьму отправляется не только пьяный водитель, но и его жена или другие родственники. При этом правосудию не важно, находились члены семьи в машине в этот момент или нет.

В Сингапуре штраф $4 500 за первое нарушение или тюремный срок до полугода. При повторном нарушении оба умножаются на два. Но в интернете можно найти много роликов, где провинившихся просто публично бьют палками.

"В Украине это больше не уголовка... То есть человек останется на свободе и уже на следующий день может выпить, сесть за руль без прав и снова кого-то убить. Иллюстрацией к посту является вчерашняя авария на Старообуховской трассе, где пьяный у***док убил почти всю семью: девочку (8 лет) и мальчика (10 лет) и их родителей. За жизнь ещё одного мальчика (12 лет) борются врачи", – отметили в Telegram-канале.

Напомним, что Зеленский подписал закон, который предусматривает отмену уголовной и введение административной ответственности за вождение в нетрезвом виде. Теперь это будет наказываться штрафом в 17-34 тыс. грн и 51 тыс. грн в случае повторного нарушения. Также водителей будут лишать прав на несколько лет.

Публикация "Харьков 1654" в Telegram

Публикация "Харьков 1654" в Telegram

Публикация "Харьков 1654" в Telegram

Как писал OBOZREVATEL ранее, в течение первого месяца работы системы автоматической фиксации количество нарушений правил дорожного движения (ПДД) уменьшилось более чем в четыре раза по сравнению с первым днем работы – с 57 880 до 13 325 случаев.