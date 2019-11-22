"Смерти мозга нет": в Европе ответили Макрону по скандальному высказыванию о НАТО

Президенты Польши и Литвы Анджей Дуда и Гитанас Науседа отреагировали на критику в сторону НАТО от французского президента Эммануэля Макрона. Они заявили о важности НАТО как гаранта безопасности обеих стран.

Такое заявление лидеры стран сделали во время встречи в четверг, передает TVN 24. Дуда и Науседа согласились с тем, что они не видят в НАТО каких-либо "проблем с его жизнеспособностью", и что они развивают сотрудничество.

Науседа подчеркнул, что "ни в Польше, ни в Литве не произошло "смерти мозга". Он отметил, что в рамках НАТО у Польши и Литвы "очень важные планы по укреплению сотрудничества в будущем".

Анджей Дуда и Гитанас Науседа

"Обе стороны заявили, что наши обязательства перед НАТО неизменны, что мы до сих пор относимся к этой организации как к наиболее важному гаранта безопасности", - подчеркнул президент Литвы.

Как сообщил Дуда, оба лидера согласились с тем, что необходимо сделать все для выполнения обязательств, принятых в НАТО до сих пор. В частности, он отметил присутствие войск Альянса на восточном фланге.

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европе следует выйти на первый план, так как НАТО испытывает кризис, похожий на "смерть мозга".

после этого в Польше ополчились против Макрона, назвав его "полезным идиотом Кремля" и "позером".

Также, как свидетельствует поддержка Макрона восстановления членства российской делегации в ПАСЕ, он изменил свое отношение к России и пытается выстроить с ней диалог. При этом его последние заявления свидетельствуют о том, что Украина со своими проблемами мешает налаживанию отношений Европы с Россией.

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