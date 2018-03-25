Смертельный пожар в России: количество жертв сильно возросло

Число погибших в результате пожара в ТЦ "Зимняя вишня", который находится в российском Кемерово, достигло 37 человек.

Об этом сообщается в Telegram-канале 112 со ссылкой на данные оперативного штаба. В кинозале спасатели обнаружили еще 15 погибших, 7 из которых - дети. Тела сильно обгорели, из-за чего их невозможно опознать.

Также, по последним данным, без вести пропали 69 человек, 40 из них дети.

Отмечается, что двери в кинозалы в горящем ТЦ "Зимняя вишня" были закрыты, но это еще далеко не все нарушения.

"У нас, по предварительной информации, масса нарушений, в том числе по обходным выходам... Вопрос также, почему двери [в кинозалы] оказались закрыты", — приводятся слова заместителя губернатора Кемеровской области Владимира Чернова в Telegram-канале 360tv.

В соцсетях также распространяют сообщение, в котором речь идет о том, что в кинотеатре было обнаружено множество трупов, для которых якобы ищут мешки.

Как писал "Обозреватель", ранее была названа вероятная причина пожара в "Зимней вишне".